美式賣場好市多產品眾多，價格便宜，擁有廣大粉絲，賣場內食物更是受歡迎。日前有網友抱怨，在好市多買了番茄櫛瓜麵包回家，沒想到才過24小時，竟然發霉結網，並貼出照片佐證，未料底下留言幾乎一面倒喊買爆。

男網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，13日在新竹店買了番茄櫛瓜麵包，才過24小時，上面的櫛瓜就已經發霉，結了白色的絲，喊話大家「請大家多多注意不要不小心吃進肚子裡囉」；他補充，麵包買回家冰後，隔天中午拿出來吃，吃一半蓋上蓋子放餐桌上，到晚上就變照片中的畫面。

男網友控訴在好市多買的番茄櫛瓜麵包，才過24小時就發霉結網。(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

部分網友直呼扯：「這太誇張」、「我之前買回來第一天放冷藏一晚，隔天櫛瓜的部分壞掉了」、「看了好反胃」、「黴菌這麼快的嗎，都結網了」；但更多人質疑原PO保存方式明顯有問題：「現在天氣這麼濕熱，你還敢放常溫？」、「黴菌最愛的天氣，然後你沒冰，難怪壞掉」、「加熱之後蓋起來悶住放常溫，你根本在幫助黴菌長大吧」、「明顯你的保存方法有問題」。

不少網友更直言，沒放防腐劑，食材夠新鮮才會這樣：「好市多為了節省成本竟然不放防腐劑」、「難怪有些店家的麵包都不會壞」、「這代表沒放防腐劑，食材很新鮮啊」、「沒放防腐劑，我只好買爆」，原PO事後則是道歉，表示自己保存方式錯誤。