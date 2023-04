韓國型男樂團「N.Flying」繼去年11月底來台開唱後,相隔不到半年,今(15日)再度將全新世巡「2023 N.Flying LIVE TOUR 'DWUW : Do What You Want' IN TAIPEI」台北站移師信義劇場Legacy MAX舉行,隊長李承協開場便暖心問候「大家過得好嗎?我們過得也是很好,沒想到這麼快就能跟大家再見面」,更用中文喊「我的心情『非常好』 」。

「N.Flying」今帶來超過20首華麗曲目,還獻唱〈想見你想見你想見你〉。(華藝娛樂提供)

吉他手車勳因已在上月底入伍無法同行,台下不少粉絲舉著他的應援板,依舊存在感十足,讓李承協感動喊「今天來了很多的車勳呢」,還搞笑拿起寫著「車勳正在盯著你們」的應援板,柳會勝看到後也忍不住吐槽「他的眼睛有那麼大嗎」。有別於其他演唱會,李承協更是開場沒多久也大方說,「你們要用手機拍沒關係,但要一起互動喔」,徐東成也笑喊「你們要前面就先拍唷,因為後面流汗的話(就不好看了)」。

台下粉絲的尖叫聲大到快到蓋過翻譯的聲音,安可應援時也相當賣力合唱。(華藝娛樂提供)

4位團員今帶來超過20首華麗曲目,還獻唱台劇《想見你》的主題曲〈想見你想見你想見你〉,連RAP部分的咬字都十分標準,讓台下歌迷聽得如癡如醉,歌曲結束後,李承協開心地握了柳會勝的手激動說「我們成功了」,柳會勝也說看到粉絲一起大合唱,「覺得好像跟大家融為一體」,正是自己每次練習時在腦中想像多次的畫面,讓他相當感動。

雖然暌違不到5個月就再度來台,依舊吸引1400名歌迷到場支持,不僅尖叫聲大到快到蓋過翻譯的聲音,甚至在安可應援時也相當賣力合唱〈Can't Be Better〉,讓柳會勝出來後都忍不住說「你們大概唱了5分鐘欸,喉嚨還好吧」,最後他們以〈Rooftop〉、〈Just One Day〉為演唱會畫下句點。

而徐東成、金宰鉉也將分別在5月8日、25日入伍,金宰鉉說,為了讓等待的時間不要太長如果粉絲想念他,可以去看他演出的電影《玉水站鬼神》;徐東成則說,當兵的話應該會變健康,退伍就可以展現腹肌給大家看了,並稱自己本來不太愛哭,不過剛剛在後台換衣服時,竟然被台灣粉絲感動,有點哽咽,「真的是第一次」,也用中文說「謝謝大家」。