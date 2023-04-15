幸福人妻大久保麻梨子今（15）日身著百萬櫻花色和服出席台北國際酒展，蟬聯第4年《和心酒藏》品牌大使，她與老公都愛品酒，2人幾乎每天都在一起工作，最舒壓的時刻就是小酌時刻，拋開工作，藉由品酒讓兩人的感情更加濃郁，「這也是多年來我們婚姻生活保持新鮮的撇步。」

大久保麻梨子分享每次品嚐日本酒 ，都會想到爸爸，因為父親喜愛小酌的身影印象太深刻。疫情趨緩，她終於回日本探親，「再次與爸媽重聚恍如隔世，讓我更加珍惜。」

她與老公斜槓當上youtuber，經營《大久保麻梨子の台灣生活》頻道，2年來將台灣全島幾乎走透透，自然情境的拍攝，受到許多網友的喜愛，大久保笑說Youtube的內容其實就是夫妻的生活，沒有刻意企劃內容，希望呈現真實，「像前陣子回日本，在東京因為找景點走太多路，老公Jerry還生氣，我只好耐心的安撫，這些也都完整的呈現影片中，這就是台灣與日本的走路文化有趣的差異。」

大久保麻梨子第4年擔任《和心酒藏》品牌大使。（和心酒藏提供）

兩人在工作中堅持己見時，大久保笑說和老公會用猜拳以來決定，不過老公通常都會聽她的意見，笑稱他只是道具。被問及做人進度，她表示夫妻全心投入拍片，到處趴趴走，很多事情都隨緣，這也很符合他們不刻意的個性，「該來的就會來，我們都很歡迎！」

4月16日是2人結婚6週年紀念，大久保表示一如往年會與老公共度燭光晚餐，在平實生活中感受著兩人世界的甜蜜，老公常開玩笑說婚姻即將邁入七年，將挑戰七年之癢，「我都跟他說，我有自信讓你挑戰失敗。」

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