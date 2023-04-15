男團「Ozone」由子翔、哲言、佳辰、煥鈞、祖安、文廷組成，15、16日在台北流行音樂中心舉辦「One And Only」演唱會。他們唱跳〈O.A.O.〉、〈Crush On〉揭開序幕，唱完歌曲後，文廷突然叫子翔打他一下，隨後文廷看著滿場的粉絲，嗨喊：「我好像在做夢。」

文廷還開玩笑虧粉絲：「上禮拜好像有很多人出軌？去看U：NUS？」逗笑全場。 近期為了籌備演唱會，Ozone已許久沒有公開活動，時隔將近2個月沒有見到粉絲，他們開心打招呼，「大家好，我們是Ozone，好久不見，我們真的很想大家，你們有想我們嗎？」

男團「Ozone」15、16日在台北流行音樂中心開唱，賣力唱跳。（羅永銘攝）

他們還看到去年一起錄製《原子少年》的FEniX、AcQUA源少年、土星等好友們坐在台下支持，哲言幽默說：「這是我們的演唱會，你們都穿這麼帥，還看到有人大老遠衝過去跟你們拍照，根本在這開見面會。」煥鈞也感性說：「看到以前得團員們，你們還好嗎？我們會繼續努力。」Ozone2天演唱會共吸10000名粉絲到場支持，票房粗估共吸金2000萬元，炎亞綸、陳子鴻、陳婉若、VERA等人到場欣賞。