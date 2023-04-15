近來新冠疫情趨緩，許多台人紛紛搭機到海外旅遊，日前有民眾和友人安排去沖繩自駕旅遊，未料路上車子突然翻覆，事故影片曝光後被廣傳到臉書社團，不少網友質疑，駕駛開車有壞習慣「左右腳都踩踏板」，才會不小心踩到足踏式手煞車釀禍，紛紛留言撻伐：「這就是台灣駕駛的素質」、「丟臉丟到國外」。

一名網友在Tiktok上傳一段和友人去沖繩自駕的影片，畫面中可見，原PO當時在副駕駛座拍攝沿途風景，駕駛疑似想要踩剎車，卻誤踩「足踏式手煞車」，車子因此衝到對向車道，「碰」的一聲瞬間翻覆，兩人先是發出驚慌的叫聲，接著則是無奈地苦笑。原PO在影片的貼文寫下，「你朋友會把煞車踩成手煞車嗎？」、「朋友有夠低能」、「到底誰會在日本把車開到翻掉？口袋直接縮水」。

這段影片後來被其他網友轉發到《爆料公社》、《重機車友》等臉書社團，不少人看了忍不住痛批，「回來拜託別開車上路」、「一付嘻皮笑臉的樣子，台灣人自駕被列為高風險，租車的價格變貴都是這些人造成的」、「這就是台灣駕駛的素質」、「丟臉丟到國外」、「翻車還笑得出來，看來是個狠人」、「台灣三寶揚名國際」、「踩煞車這麼用力還踩這麼遠的手煞車，是想學人家甩尾失敗吧？」

有網友懷疑這名駕駛開車習慣「左右腳都踩踏板」，才會不小心踩到足式手煞車。（圖／翻攝自臉書 重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

對此，原PO也在個人IG更新整件事情的後續，雖然汽車已經報廢，不過幸好他們當初有花5000元買保險，因此只付了自付額20萬，若無保險恐怕要賠償日幣100萬至130萬元左右，大嘆：「不然你朋友什麼時候把車開翻也不知道」。