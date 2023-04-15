田中千繪加入《婚姻結業式2》，飾演失婚日本女性「早川綾香」，來台工作認識卒婚狀態的尹昭德，2人感情光速發展、激情滾床；但當尹昭德下跪求婚，她卻猶豫了。田中千繪很能體會角色的拉扯，情感上能夠浪漫衝動，但面對婚姻會有諸多現實考量，坦言演出時有放入自己的心境。

田中千繪和范逸臣情牽多年，但始終保持低調，曾多次傳出分手，2020年又被周刊拍到甜蜜牽手，疑似同居中。問及2人現況，田中千繪：「我一直以來低調，是想要保有空間，不想把私生活分享給媒體，讓大家評斷，希望大家可以多關注我的作品。」同居做家事會分工？田中千繪說自己很喜歡做家事，但2人可以互相配合；有結婚計畫？她表示暫時沒有，還是會以工作為重。

田中千繪挑戰自我加入台語劇演出。（陳俊吉攝）

她自認受傳統婚姻觀影響很深，女人結婚後重心就要放在家庭，犧牲比男生還多，「我很喜歡我的工作，如果我就這麼結婚在家帶小孩，看到電視上有好的角色卻是別人演，我會很忌妒。」她說除非辭職或演藝工作都做盡了，但工作永遠都有地方可以改進，「或者社會變得體貼一點，讓女性工作、家庭能夠平衡兼顧，才會考慮進入下一階段。」

面對婚姻除了現實上的考量，田中千繪的感情觀也受父母影響，從小就對婚姻沒有憧憬，「我爸媽20出頭就生哥哥和我，又一起經營公司，我從小看著他們吵架長大，如果結婚都要吵架幹嘛結婚。」媽媽曾考慮離婚，但一想到有小孩、打離婚官司過程繁瑣，便打消念頭。

田中千繪隻身來台工作很能體會角色需要一個伴的心情。（陳俊吉攝）

田中千繪分享身邊不少日本朋友婚後只能在家帶小孩，還要忍受老公每天喝酒應酬晚回家，因而外遇、不少人動過離婚念頭；她都會建議朋友們先試試卒婚，夫妻拉開距離各自生活，花時間釐清問題，是一個健康的緩衝期。然而愛情長跑難避免消磨情感，和男友如何保鮮？田中千繪認為就算進入關係，還是要獨立，有自己的事業工作，「比起感情、婚姻，工作才是最能長久經營的。」

卒婚觀念是由日本傳來台灣，導演巧妙為她打造「早川綾香」一角，藉由一位日本女性的角度探討台灣的卒婚現況。但田中千繪坦言接到劇本很矛盾，因為不贊成婚外情，但角色卻與法律上還未結束婚姻的尹昭德戀愛，卒婚也讓「小三」的定位變得模糊，「和導演一直溝通，擔心心裡不認同，演起來會不自然，還好導演也認同。」

田中千繪贊同卒婚，認為是感情不錯的緩衝期。（陳俊吉攝）

她認為綾香不是第三者，很能體會角色隻身台來需要有個伴，田中千繪以日本小說的口吻詮釋這種心境，「大家都需要有個伴，連外面的小鳥都有伴，即使本來單獨，同伴一下子就會飛來找牠，那我怎麼會不需要有伴呢。」