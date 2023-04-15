本土天團「玖壹壹」今晚（15日）舉辦全新巡演「2023 Broman台北小巨蛋演唱會」，不僅邀來金曲樂團「茄子蛋」主唱阿斌助陣，更請來徐若瑄同台，雙方首度在小巨蛋合唱她的經典歌〈狠狠愛〉，徐若瑄還耍「陰謀」拱春風跳〈鬥志〉的舞步，洋蔥及健志笑虧春風跳起來「感覺像在做復健」，嗨翻1.1萬名歌迷。

徐若瑄今晚現身小巨蛋為玖壹壹演唱會助陣。（粘耿豪攝）

玖壹壹今在瀰漫煙霧中以帥氣剪影揭幕，霸氣熱唱〈Broman〉、〈黑暗的社會〉等歌，3人穿上超吸睛牛仔勁裝登場，噴漆手法製繪而成的服飾，各以螢光黃、粉紅、綠色為調色分別展現團員性格；中場，徐若瑄穿著棒球外套、露出一雙白皙美腿現身台上嗨唱，歌迷尖叫聲不絕於耳，徐若瑄在台上一邊閒聊，一邊拱春風跳一段黑色餅乾〈鬥志〉的舞步，她直呼「這是我的陰謀」，不擅長跳舞的春風趕緊求饒，跳沒2下就直呼「算了」，互動逗笑眾人。

相隔5年再度攻蛋，玖壹壹重金打造軟硬體，舞台主視覺打造成一台「戰艦」，地面以傾斜6度設計而成，上方還有360度巨幅LED牆環繞，搭配一樓特區穿插雷射燈光架設，讓觀眾身入其境般體驗在戰艦上觀看的沈浸享受。演唱會吸引滿座1.1萬名歌迷欣賞，總票房粗估2530萬，大批星友包括藍心湄、陳美鳳、黃小柔、柯震東、庹宗康、陳零九、姚元浩及樂天女孩林襄等人進場欣賞。