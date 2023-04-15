香港資深藝人曾志偉近年入主TVB成為總經理，不僅參與節目企劃，更親自出陣當主持人，在演藝圈是重量級人物，他曾經歷兩任婚姻，與第一任妻子誕下女兒曾寶儀，第二任妻子朱錫珍則帶兒子曾國祥移居加拿大，夫妻分居多年，2020年朱錫珍辭世；近日曾志偉過70歲大壽，曾寶儀和曾國祥都為父親慶生，其中到場嘉賓還有息影女星白茵。

香港資深媒體人汪曼玲曾是娛樂記者，訪問過不少藝人，更曾擔任節目主持人，現成為娛樂公司總監，在演藝圈有崇高地位，近日她在社群平台分享參加「寺同道合2023慈善素宴」，總共募得760萬善款，當天是曾志偉生日，曾國祥和曾寶儀都陪在身邊，一家人開心切蛋糕，現場氣氛其樂融融，除此之外已經息影的女星白茵也罕見現身，今年80歲的白茵站在人群中，頭髮烏黑，看起來十分有精神。

白茵是馬來西亞人，15歲時被發掘成為演員，在演藝圈50多年，拍攝許多電影與電視劇，包括：《鹿鼎記》、《倚天屠龍記》、《蘇小小》、《旺角卡門》、《慈禧秘密生活》、《儂本多情》等等，後來她年紀大了轉往演出婦人角色，多演出惡婆婆形象，因此被冠上「TVB御用惡婆」，2012年她選擇正式退休，從此少在螢光幕前出現，偶爾亦在影視作品中客串，2017年時她慶祝結婚50週年，辦酒席時透露無意復出，表示很享受家庭生活。