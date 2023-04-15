中國大陸商務部日前宣佈，要對台灣禁止大陸 2 千多項產品輸入，展開貿易壁壘調查，食品業、石化業和紡織業都將受到嚴重影響。民進黨立委高嘉瑜今表示，政府早就應該協助產業升級，像是讓農業做出精緻化、差異化，而不是一直靠著關稅保護。

民進黨立委高嘉瑜今( 15 日)在《TVBS戰情室》節目中表示，貿易壁壘在全球化本就不是常態，尤其像台灣想加入 CPTPP 等國際貿易協定，本來就應該取消關稅，過去中國大陸視台灣為中國的一部分，就把某些產品的關稅取消，對大陸來說是宣示主權，但現在中國大陸將ECFA當成政治籌碼，調查刻意延長到明年大選前一天，也是要影響台灣的產業。

但高嘉瑜也批評政府，光是保護無助於產業升級跟轉型，薄利多銷的時代早就已經過去，若還是寄希望於別人，自己產品沒有競爭力，靠著別人保護才能銷往大陸或是其他地區，這對於農民或其他產業來講，都不是一件好事。

高嘉瑜表示，過去芒果是台灣的驕傲，但是日本的「太陽之玉子」芒果已經精緻化到一顆可以賣到 7 萬台幣，難道台灣水果還要繼續靠著關稅保護嗎？

高嘉瑜強調，台灣的水果非常有競爭力，但政府早就應該協助產業升級，如何讓農業做到精緻化、差異化，就是要靠農委會協助，而不是靠著關稅保護大量傾銷，賣不出去又大量銷毀，這都不是台灣人民希望看到的。

高嘉瑜表示，政府這幾年有沒有協助農業縣市和農民精緻化、產業轉型，尤其這次受影響最大的石化業、紡織業，政府這幾年所做的事情，接下來都將接受考驗。