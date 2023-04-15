文山第一分局特別規劃於木柵公園，針對年長者面對面進行交通安全宣導，以建立高齡長者用路安全好習慣，強化「自我防禦」意識。（簡銘柱翻攝）

台北市今（112）年1月1日至4月10日止，A1類交通事故發生29（人），且分析年齡層係以65歲18人最多，為保護長者行的安全，加深正確安全觀念，文山第一分局特別規劃於木柵公園，針對年長者面對面進行交通安全宣導，以建立高齡長者用路安全好習慣，強化「自我防禦」意識。

於宣導過程中，除面對面互動交換意見、宣導路口停、看、聽：「停」在安全處等候，「看」探頭察看左右人車，「聽」聆聽四方車聲，亦主動發放閃光配件小物，有了這些反光設備後，長輩們於夜間外出行走，也會感到揪安心，另外也提供簡易交通宣傳單，宣導行人夜間或平常出門時也須特別注意遵守交通規則，降低發生交通事故的可能。

文山第一分局呼籲高齡年長者「行人不隨意穿越馬路，不闖紅燈」、「行人綠燈秒數不足請等下一次綠燈」、「長者晨昏穿亮衣」、「行人要靠邊走在看得到來車方向」、「盡量遠離大型車」等小叮嚀，另呼籲駕駛朋友們，行經路口遇車流壅塞或行人通行狀況時，應發揮耐心及同理心，減速慢行、停讓行人、尊重「行人路權」，確實遵守交通規則，保障彼此的用路安全。