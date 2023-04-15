中學足球聯賽（HFL）首次出現雙料冠軍！惠文高中男足隊今在上屆MVP楊朝景1射1傳帶領下，以3比1再勝去年決賽手下敗將北門高中，跨屆26連勝衛冕成功。加上惠文女足以2比1氣走花蓮體中，締造高中組男、女冠軍由同校包辦的空前紀錄。

這是「橙魂」惠文男足第4度稱霸HFL，也成為繼北門及花蓮高農之後，高男組第3支連霸隊伍。不過在前年惠文女足首次「全國制霸」時，惠文男足卻沒打進4強，本屆終於雙雙捧盃。加上黎明國中男足冠軍與五權國中女足亞軍，來自台中市的學校在本屆HFL共獲3冠1亞，成為最大贏家。

惠文女足昨天先拚雙料冠軍的第1關，開賽第12分鐘開出右側角球，隊長賴聿祺頭槌攻門，花體後衛梁采妮在門柱旁擋球，卻被林日紘補門破網。落後的花體發動猛攻，第36分鐘一記遠距離自由球吊入禁區，陽柏兒趁惠文後衛沒能有效清球，一個箭步躍起墊射破門，扳平比分。

1平戰局僵持到第86分鐘，惠文左路兩記橫傳送到賴聿祺腳下，眼見花體球員未立即上前封阻，賴聿祺在罰球弧邊以右腳內側搓射，球漂亮旋入球門右側死角，也替惠文鎖定隊史第2座HFL后冠。

高男組方面，惠文與北門連兩屆於決賽狹路相逢，開賽第17分鐘惠文由楊朝景在禁區邊緣拿球轉身勁射破門，先馳得點，9分鐘後再抓住角球機會，柯岳廷頭槌打中門楣彈回，王保富門前補刀得手。第69分鐘惠文再由李柏佑跟進破門擴大領先，北門雖靠葉境均打破鴨蛋仍無力回天，連兩年屈居亞軍。