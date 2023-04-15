芬蘭最大的歐基洛托核電廠3號機（Olkiluoto 3）)將於本週日（16）開始正式運轉，這座被延誤多時的反應爐將增強該地區的能源安全性，該地區的能源供應曾遭到俄羅斯切斷天然氣和電力供應的打擊。核能在歐洲仍然存在爭議，主要是由於安全問題，OL3的啟動消息正好與德國關閉其最後3個反應爐的時間相近，而瑞典、法國、英國等國則計劃建設新的核電廠。

據《路透社》（Reuters）15日報導，OL3的營運商芬蘭電力公司TVO（Teollisuuden Voima Oyj）是由芬蘭公用事業Fortum和一個由能源和工業公司組成的複合體所擁有，這座反應爐預計可滿足芬蘭約14%的電力需求，以減少從瑞典和挪威進口的需求。基洛托3號機是芬蘭全國的第5座核反應爐， 採用3代改進型-歐洲壓水反應爐(EPR）功率達到1650百萬瓩（GW），躍升為歐洲發電力最強的核電廠，其供電量占到芬蘭的 14%。

The regular electricity production of Olkiluoto 3 starts on Sunday 16 April at 02:00. The schedule was timed by one day. We'll tell you more when this happens.#OL3 #olkiluoto pic.twitter.com/f7hW17YmTx — Teollisuuden Voima (@tvo_fi) April 15, 2023

OL3反應爐是芬蘭40多年以來的首個新建核電廠，也是全歐洲睽違16年來的新建核電廠，於2005年開始建設，原本預計4年後投入運營，但卻遭遇一系列技術問題而推延。

去年3月，OL3首次向芬蘭國家電力網提供了試生產的能源，當時預計將於4個月後正式投入運營，但卻一直遭遇故障和停機問題，需要數月時間修復。去年5月，俄羅斯公共事業Inter RAO表示未收到芬蘭電費，因此停止向芬蘭出口電力，這是由於俄羅斯和歐洲在烏克蘭戰爭上的分歧所致。分析師表示，由於OL3的啟動，芬蘭這個唯一缺電的北歐國家可以期望更低的電費。