俄羅斯聯邦安全會議副主席麥維德夫14日發推文，對於波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）涉俄烏衝突的言論作出回應。曾任俄羅斯總統、政府總理的麥維德夫警告稱，如果俄和北約組織（NATO）之間爆發戰爭，波蘭及其「愚蠢」的總理肯定將從地球上消失。

據香港中通社15日報導，麥維德夫當天在推文中先是提到，「一個名叫馬泰烏什．莫拉維茨奇的愚蠢的人聲稱，烏克蘭有權打擊俄羅斯，他不擔心北約與俄羅斯之間爆發戰爭，因為俄很快就會輸掉」。莫拉維茨奇近日接受美國國家廣播公司採訪時發表了這番言論。

對此，麥維德夫評論稱，「我不知道在這樣一場戰爭中誰會贏誰會輸，但考慮到波蘭發揮北約在歐洲的前哨陣地的作用，這個國家及其愚蠢的總理肯定會一起消失」。

13日，訪美的莫拉維茨基也對法國總統馬克宏所謂「歐洲不應做美國附庸」言論表達不滿，指責「一些歐洲國家」尋求加強與中國的關係。莫拉維茨奇出席華府一個智庫活動時聲稱，「他們目光短淺地指望向中國銷售更多歐盟產品，為此付出巨大的地緣政治成本，讓我們更加依賴中國，而不是減少（依賴）」。「一些歐洲國家正試圖對中國犯對俄羅斯犯過的同樣錯誤——這是一個巨大的錯誤。」

對於馬克宏稱歐洲必須加強戰略自主性並減少對美國的依賴，莫拉維茨基稱，「歐洲自主性聽起來很好，是嗎？但這意味著將歐洲的重心轉移到中國並切斷與美國的聯繫」。他還聲稱，「我不太理解戰略自主性的概念，如果它實際上意味著向我們自己的膝蓋開槍的話」。

莫拉維茨奇還將台灣問題與烏克蘭問題相提並論，稱如果烏克蘭「淪陷」，第二天中國大陸就可能攻打台灣。對此言論，中方表示強烈不滿和堅決反對。中國駐波蘭使館發言人14日表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國的內政，同烏克蘭問題有著本質的區別，兩者不存在任何的可比性。台灣的前途只能由包括台灣同胞在內的全體中國人民共同決定。

中國駐波蘭使館發言人說，各方在烏克蘭問題上強調要維護主權和領土完整，在台灣問題上也同樣要堅持這一原則，堅決維護中國的主權和領土完整，在重大問題上不能搞雙重標準。任何藉烏克蘭問題影射關聯台灣問題的企圖，都是別有用心的政治操弄，都是對尊重國家主權和領土完整原則的肆意踐踏，都是對中國內政的粗暴干涉。

自俄烏衝突去年2月爆發以來，波蘭多次採取反俄挺烏的行為，包括宣布向烏克蘭提供有關武器裝備等。波蘭總統杜達今年3月16日表示，波蘭將向烏提供10架「米格-29」戰機。

德國政府4月13日已同意波蘭向烏克蘭提供「米格-29」戰機。據德國電視一台報導，德國統一後，聯邦德國從原東德人民軍庫存中接管了24架「米格-29」。當時，這些飛機是世界上最現代化的戰機之一。21世紀初，德國將其中22架賣給波蘭。

報導指出，3月中旬，波蘭宣布準備向烏克蘭提供第一批「米格」戰機。此後，波蘭已經向烏克蘭提供了8架。若提供從德國購買的，根據當時合同規定，需經過德國書面同意。報導稱，德國方面在13日收到波蘭申請，幾個小時內就批准了該項申請。

據時代在線報導，長期以來，向烏克蘭提供戰機一直被視為北約內部禁忌，但現在幾個盟友的態度已發生轉變。除了波蘭，斯洛伐克也向烏克蘭提供了4架「米格-29」戰機。