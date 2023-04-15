陽明山姜太公道場以七星燈聞名，日前道場舉辦七星燈法會，唱紅許多八點檔戲劇主題曲的歌手麗蓉亦報名點燈，並參加法會。她日前透過臉書表示，不曉得是不是「有拜有保庇」，點燈後沒幾天，電話接到手軟，活動、通告邀約不斷，親身見證姜太公神威。

麗蓉跟道場工作人員說，以往透過媒體報導得知道場的種種傳說與神蹟，也知道不少政商名流及演藝圈人士皆到此參拜點七星燈，盼姜太公賜福，她因此慕名而來，報名七星燈法會，祈求今年平安、工作順遂、活動滿檔。

麗蓉在法會中受邀擔任主醮官，且在國寶級大法師引領下，依循傳統道家儀軌流程參拜，並為其他燈主點亮七星燈，還體驗過火七星陣，接受大法師祭改。

法會結束後沒幾天，她好事連連，陸續有不同活動邀約，檔期已排到九月，道場主席羅世新表示，麗蓉參拜時，神情虔誠，凡事心誠則靈，相信是神明感受到她的誠意，才得以心想事成，獲得庇佑。