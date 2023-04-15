國民黨總統提名人選遲遲未定調，各界多認為黨內最強人選是新北市長侯友宜，但黨秘書長黃健庭日前透露，還要經過「黨內、泛藍、非綠」三階段的整合。對此，「侯家軍」新北市議員呂家愷今( 15 日)表示，黨中央要向外界說明清楚遊戲規則，後續要怎麼合作、跟誰合作，也應該多與小雞溝通、達成默契。

黃健庭日前表示，國民黨第一階段將整合黨內，態勢明顯就是侯友宜，但還提到第二階段要團結泛藍、第三階段要與非綠陣營談整合。

呂家愷今在《TVBS戰情室》節目中表示，目前黨內定於一尊的人選就是侯友宜，那未來還要讓侯友宜過幾關、斬幾將，黨中央要向外界說明清楚。

呂家愷強調，若以黨內、泛藍、非綠的節奏來看，黨內已經定於一尊，支持者接下來就會關心誰正、誰副，但黨中央也該向黨員說明清楚遊戲規則、遊戲時間，作為國民黨員，一定是希望自己黨內最強的人選站在總統的位置。

至於副手人選要跟誰合作、怎麼合作，呂家愷認為，這不該只有黨中央的大人去協調，也要多與小雞溝通、達成默契，並給期待的選民一個交代。