英國知名犯罪小說作家安妮佩里（Anne Perry）去年心臟病發後，身體狀況一直不理想，她的經紀人近日證實，安妮佩里在洛杉磯的某家醫院病逝，享壽84歲，她15歲時曾犯下謀殺罪，謀殺對象還是閨密的母親，後來她搖身一變成為犯罪小說作家，這段往事還被改編成電影，一生傳奇精彩。

安妮佩里原名是茱麗葉．休姆（Juliet Hulme），她父親亨利休姆是英國科學家，是研發氫彈的科學家之一，茱麗葉從小被診斷患有肺結核，為了她的身體，父母將她送到加勒比海、紐西蘭等地療養，在紐西蘭時她與少女寶琳帕克（Pauline Parker）接觸，兩人很快成為閨密，會一起寫小說和創作劇本，後來由於家庭變故，茱麗葉要與家人前往南非，寶琳帕克提出也想前往時遭到母親拒絕，她因此對母親懷恨在心，並在日記中寫下「每天都有數以萬計的人死去，為什麼我爸媽不去死？」、「我希望讓媽媽的死像是意外或自然死亡」等字句。

Anne Perry: Murderer turned crime writer dies aged 84 https://t.co/0oYpSif4BK — BBC News (World) (@BBCWorld) April 13, 2023

為了能夠在一起，兩人制定了殺人計畫，寶琳帕克還寫進日記中，她將母親帶到公園死角，再由茱麗葉下手，兩人拿石磚砸了逾40下，寶琳帕克母親才斷氣，她們向路人求救並宣稱是撞到致死，但警方到場後立刻看出是謀殺，兩人於1945年入獄，當時安妮佩里才15歲，她們僅服刑5年就出獄，出獄後被當局要求永遠不能再聯繫，當時司法部長解釋刑期短是因為當時她們皆未成年。

My stepfather Rick read a lot of Anne Perry. If you've not seen the film about her life, you should. Heavenly Creatures is a quintessential Gen X film. It's Kate Winslet and Melanie Lynskey's first film. https://t.co/LWHusLetiA pic.twitter.com/gNLkSRVXie — Christopher Stevenson (@fern_breath) April 13, 2023

出獄後茱麗葉改名叫安妮佩里，於1979年成為一名犯罪小說家，屢次獲得文學獎，而她的過去引發軒然大波，被改編成小說、戲劇，駭人事蹟被改編成電影《夢幻天堂》，由女星凱特溫斯蕾（Kate Winslet）擔任主角，縱使聲譽受到影響，但安妮佩里的作品曾登銷售排行榜，1998年更被《泰晤士報》列入100位「犯罪小說大師」之一。