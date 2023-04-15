國際障礙賽賽跑領導品牌「Spartan Race」斯巴達障礙跑，15日起在高雄小港公七公園進行兩天賽程，這是新冠肺炎疫情後再度開放國外選手參與，多達300多位外籍選手報名，共4500多人參賽，由於外國選手加入，首日Sprint 5K男女精英組競爭空前激烈，台灣常勝軍周青因右膝扭傷倒在終點前5公尺，最終只能遺憾退賽，37歲日本警察關吉大亮、151公分嬌小身材的陣在穗香奪下總排男、女第一，台將則以去年車禍傷後首度復出的「美女警花」謝伯韶名列女子精英總排第3最佳。

斯巴達障礙跑高雄站首度選擇在高雄小港的公七公園進行，賽道全程都在樹林內，為選手擋住不少艷陽，但賽道全程都是凹凸不平的樹林中的天然步道，上下起伏還有斜坡，很適合專長跑「越野跑」型的選手，競爭最激烈的Sprint 5K男女精英組賽事，今年不少國外選手特別來台參賽，讓台灣選手也感受壓力，去年高雄站冠軍周青，原本在總排前三，但竟然在終最後一關跳下來後扭傷右膝倒地，最終只好棄賽上救護車赴醫治療。

Sprint 5K男子精英組由第六度來台參賽的日本警察關吉大亮以36分29秒封王，他在日本也是斯巴達資深選手，曾二度拿下日本區賽事總排第一，他透露，過去五次來台參賽都沒拿下冠軍，這次賽前增加了跑山路特訓，很開心一圓冠軍夢。

Sprint 5K女子精英組由首度來台參賽的24歲日本女將陣在穗香奪冠，時間44分37秒，陣在穗香過去是田徑好手，專長800公尺、1500公尺，3年前開始接觸斯巴達障礙跑，去年還在泰國亞洲賽拿下第2佳績，對於自己嬌小的身材笑著說：「個子矮並不會造成困擾，比較傷腦筋的是歐美賽事有時要跳起來，拉環時會構不到。」

去年9月車禍意外，這次高雄站斯巴達障礙跑首度復出參賽的「美女警花」謝伯韶，以48分32秒名列女子精英總排第三、也是台灣選手最快，這次不僅是她傷後復出，還首度帶著美國男友Kai來台參賽，回想去年車禍，膝蓋縫了4針，整整兩周只能待在家，她說：「我超級好動，那兩周都快得憂鬱症，所以休息了兩周，但傷口還沒復原就又去跑步、游泳，能夠平安參加比賽真是一件幸福的事！」

日本警察關吉大亮首度在台灣舉辦的斯巴達障礙跑封王。（大會提供）

第一次來台參加斯巴達障礙跑的陣在穗香拿下女子精英總排第一。（大會提供）

「美女警花」謝伯韶復出就有好成績。（大會提供）