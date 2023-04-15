受到鋒面影響，今（15）日有不少縣市出現降雨，而高溫、下雨更是「大水蟻」的活躍時刻，台鐵自強號434班次晚間一度遭到為數驚人的大水蟻入侵，民眾拍下車廂玻璃門外大水蟻密密麻麻瘋狂飛竄的驚悚畫面，讓不少網友看了起雞皮疙瘩，對此，台鐵也出面回應了。

今日晚間有民眾搭乘6點30分的自強號434班次從花蓮站出發，當火車抵達志學站時，瞬間有海量的大水蟻湧入車廂通道。從民眾上傳的畫面可見，當時列車上還有不少乘客，而密密麻麻的大水蟻攻占了車廂前後兩端，在燈光下不停飛竄，地上還有不少蟻屍，雖然和乘客隔著一道玻璃門，但場面仍讓人覺得頭皮發麻，拍攝的網友直呼，「有點迷霧驚魂」。

畫面曝光後，引發網友熱議，「雞皮疙瘩都起來了」、「真的要隨手帶電蚊拍耶」、「要上車的人一定很崩潰」、「門一開就要上演全員逃走中了」、「沒有一個乘客敢上廁所」、「誰有勇氣開門，看一下大逃殺」、「媽呀，這個不敢開門了」。

台鐵對此也做出回應，根據《ETtoday新聞雲》報導，台鐵表示，該列車於志學站交會列車時，有大量大水蟻受車內燈光吸引湧入，不過列車開到玉里站時，大水蟻早已全部陣亡，清潔人員也立即到現場清掃，已排除大水蟻群聚的情況，將進一步消毒列車。