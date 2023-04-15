樹德企業將半山夢工廠1樓百坪大廳規畫為「美樹館」，15日下午由董事長吳宜叡主持揭牌，首展展出國際知名當代藝術大師廖吉雄33幅作品。吳宜叡說，藝術大師廖吉雄不向命運低頭、不願意妥協的堅持與執著，正是樹德人堅持的信念；對畫作的夢想與勇氣，也符合半山夢工廠精神，因此開幕首展別具意義。

樹德美樹館與尼頌詩藝術合作，展出國際知名當代藝術大師、單手畫家廖吉雄(82歲)33幅繪畫作品，展期到6月30日止；廖吉雄恩師、東海大學學美術系客座教授林文海、中部美術協會前理事長廖本生等藝文界人士共襄盛舉。

樹德企業「美樹館」揭牌，首展展出單手畫家廖吉雄的33幅作品。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

廖吉雄從小成績優異，考取台中一中，但家境清寒，轉讀台中商職畢業考上公職，原想領公家俸祿平安一生，卻在服兵役時歷經意外失去右手，這場厄運改變他整個人生，他並未因此氣餒，反而更努力，學習使用左手展開新人生，一方面從事會計作帳工作，一方面重拾畫筆創作。

林文海說，廖吉雄是傳奇人物，50歲才正式學畫，80多歲才念完美術研究所，很多人以為抽象畫是感性的，其實是錯誤的，抽象畫是理性的，要經過具象畫的訓練，才能走到抽象的境界。

樹德企業1樓百坪大廳規畫為「美樹館」，15日揭牌，藝文界共襄盛舉。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

廖吉雄的現代抽象畫，擷取自生活周遭可見景象，像是沒落的台中舊城區，看到那些年久失修的門、柱、信箱，廣告紙貼貼撕撕、噴噴刮刮、塗塗畫畫等，這些遣留、斑駁的歲月痕跡，這些承載著時間與空間的記憶，成為他藝術創作之源；首展展出廖吉雄各時期的精彩創作。