日本首相岸田文雄週六（15日）在和歌山市輔選時，位於漁港邊的助講現場發生爆炸案，所幸岸田並未受傷。負責岸田人身警護的警方人員發現其中一枚疑似爆裂物滾向岸田腳邊時，第一時間飛快用防護公事包掃走爆裂物、同時推開岸田，動作流暢標準，但這枚爆裂物滾向岸田周邊群眾，選民安危成了民眾熱議話題之一。

《產經》新聞報導，週六上午在和歌山市雜賀崎漁港邊，岸田先是試吃當地鮮美的蝦子，接著準備開講助選。這時有一名背著背包的年輕男子突然朝岸田拋擲爆裂物，一旁多名漁夫見狀大喊「你幹什麼！」之後隨即將年輕人制伏在地，片刻之後現場就傳來爆炸聲。

岸田文雄15日造訪和歌山縣雜賀崎漁港助選，開講前他品嘗當地海鮮。不久之後現場就傳出爆炸巨響。（圖／共同社提供，美聯社）

這起事件引發日本全國熱議，不僅令人想起去年7月安倍晉三在奈良遇刺的重大事件，政壇要人維安問題也再度成了焦點話題。報導指，這個輔選會場事前並未執行安檢，24歲嫌犯木村隆二有可能偽裝成當地選民混入人群之中伺機行動。目擊者說，上午10時30分左右人群開始聚集，但現場並未檢查人員隨身物品，嫌犯身上的背包自然也沒有檢查到。一名男性居民說：「安倍事件發生後，警備感覺還是很鬆懈。我們擔心此事會傷害雜賀崎漁港形象。」

有網友把岸田身邊的警護官在案發之際第一時間短短幾秒反應動作的影片發到推特，引發網友熱議。影片顯示，岸田的警護官見到銀色管狀物滾向岸田腳邊，立刻用防護公事包把管狀物掃開，這枚管狀物卻滾向一旁的群眾。

多數網友肯定這名警護官的反應，保護岸田是他的職責所在，影片看來的確是直覺使然，並非刻意把疑似爆裂物的銀管朝民眾掃去。

嫌犯就逮後遺留在現場的疑似爆裂物。（圖／共同社提供，美聯社）

共同社則報導，日本警察廳聲稱和歌山縣警已對岸田助講行程提出維安計劃，警察廳也已審查。

路透社報導，直擊爆炸事件的35歲上班族鏑木，當天帶母親與妻子到場參加造勢。他向路透社表示，現場維安仍嫌鬆散：「安倍事件發生後這麼快又有同樣的狀況發生，實在出乎意料。我不想再參加政治相關活動了。」一名婦人向NHK表示，案發之際有個東西飛過她頭頂，「給我很不好的感覺，我們趕緊飛快跑開，之後就聽見一聲巨響。我女兒都嚇哭了」。