隱身在桃園市中壢市區裡的壢小故事森林，平日寧靜舒適，假日是親子同遊好去處，真善美社會福利基金會為推廣文化平權議題，去年7月開始承接館舍營運業務，讓憨兒也有機會自然走進文化場館。

隱身在中壢市區裡的壢小故事森林，平日寧靜舒適，假日是親子同遊好去處。（真善美社會福利基金會提供／蔡明亘桃園傳真）

真善美社會福利基金會表示，除了日常展覽，更極力活化園區，每月都會辦理一場小市集，期待能匯聚人潮，今日兒童節暨館慶活動，儘管天空不作美下起大雨，但壢小日式百年古蹟，還是吸引不少網紅與民眾前來拍照。

真善美社會福利基金會指出，現在的壢小故事森林推廣的不只是文化，同時也是一個新的公益平台，園區環境由憨兒工作隊做清潔維護，還有憨兒擔任小店長做銷售，為活絡園區推出每月一市集活動，本月有趣童玩彈珠台，憨兒教學玫瑰花的課程，以及憨樂咖啡館手沖咖啡，還有滿滿好貨的憨兒小店，都讓民眾滿載而歸。

今壢小故事森林兒童節暨館慶活動，儘管天空不作美，仍吸引不少民眾與網紅。（真善美社會福利基金會提供／蔡明亘桃園傳真）

壢小故事森林5月公益小市集活動，預計5月13日上午10時至下午4時辦理，活動詳情請至真善美社會福利基金會或壢小故事森林網站查詢。