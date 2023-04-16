電通學院電機丙組舉行無人機體驗營。（元智大學提供／蔡明亘桃園傳真）

管理學院院長何建德介紹管院特色。（元智大學提供／蔡明亘桃園傳真）

參觀男生宿舍。（元智大學提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市元智大學今日舉辦2023「花Young元智 Open Day」一日體驗，約2000名高中生及家長熱烈參加，透過實地參訪，深度了解各學系特色、環境和未來就業前景。

元智大學教務長謝建興表示，為協助高中生依個人興趣、專長與能力進入適當的學系就讀，校方特別舉辦體驗營、工作坊、學長姐分享及校園導覽，透過一日的活動，讓高中生認識各學系，親身體驗校園環境及學校特色。

活動安排「大學學涯指引」，藉系所簡介、學長姐分享及各系所特色展示，提供高中生做更好選擇。管理學院學士班則安排院長、老師及學長姐分享，管理學院學士班設計跨領域整體性課程，以「主修」替代「學系」，全面推動專業與產業學程，透過學制創新，一主修一輔修，讓學生跨領域學習多面向專業，培養數位經濟時代的跨界新人才。

電通學院電機丙組安排AR／VR與無人機體驗營，除介紹無人機的歷史、機構、種類、原理外，提供個人專用Tello EDU無人機飛行器及飛行賽道實際操作，透過專業空拍機高空FPV飛行體驗，帶領學員以真實視角體驗高空飛行的暢快感受，參與學員親身體驗VR、AR、MR等高科技智慧眼鏡，DIY製作VR虛擬實境眼鏡、金字塔全息投影等，帶領學員走進虛實之間光學的魔法世界。

元智藝設系兼顧理論與創作的教學，同時著重獨立思考與團隊合作的工作模式，培養學生未來更多創作的可能性。透過桃花工作營、山海工作營、花東海岸部落文化研究工作營、海外移地教學與各種國際論壇講座參與，學生可實際執行創意創作，在過程中看得更多更廣，深刻激發深層的藝術潛力。

元智中語系以平衡人文與科技、融合傳統與現代、導入文化創意、實踐人文精神為教育目標。系主任何威萱表示， 元智大學中語系以亞太華文文學與文化為軸心，近年來更是結合古典元素與現代數位科技，雙軌並進，強調在傳統之中思索和創新，深化學生的深造與就業能力，開拓出不同於他校中文系的特色，培養學生「學中做，做中學」與「帶得走」的能力；機械系則進行「雷射積層」、「光纖雷射金屬切割」展示；工管系則介紹多場域智慧人機互動教室等。

此外也安排「DISCOVER元智校園導覽」活動，帶領參觀圖書館、健康休閒中心及游泳池等相關設備，還有宿舍及生活區等，實地感受元智大學的環境和氛圍。就讀三峽某高中的魏姓同學分享，今參與管理學院學涯指引收獲良多，感謝元智大學辦此活動，透過師長的介紹，讓他更了解未來方向。

元智自111學年開設全台首創「企業書院」，透過上課、實習等方式，強化學生技術與實務能力，亦積極與科技巨擘合作、設立企業書院、設計三創與通識跨域課程，打造5G雲端智慧校園，讓學生成為世代亟需人才。面對全球高等教育競爭，元智大學擬定國際化發展藍圖，並在2027年成為全國最國際化的大學。