林子晴。(艾格斯運動攝影提供)

112年台北市青年盃滑冰錦標賽15日在台北小巨蛋冰上樂園展開，不僅吸引台灣各地選手共襄盛舉，提供選手們以賽代訓的優質舞台，更被多名菁英選手視為五月開始國際賽的最佳試煉場。此次賽事除了吸引台北市選手參加外，近年也陸續有外縣市選手前來參賽，施文倡教練也直言，「自己至小巨蛋冰館啟用第一天，就在這邊當選手，現在當上教練，看到近年來參賽的選手越來越多十分欣慰，且不只有台北市的選手來，近幾年更吸引外縣市的選手參加。」

本屆參賽指定花式一級的封盈孜也從基隆來到台北參賽，施文倡教練表示，「現年9歲的封盈孜每周末都從基隆來到台北訓練，現階段他也以選上國手為目標，未來將會安排利用平日課餘時間北上練習，看到小選手隊滑冰展現熱忱，這是十分欣慰的，也代表這項運動在台灣越來越多人關注。」

不僅封盈孜從基隆來到台北練習，參加指定花式二級的林子晴也是遠從新竹來到台北參賽，林子晴也不負眾望收下該賽事冠軍，「自己是去到美國時才接觸滑冰，因為覺得這項運動十分優雅，回到台灣後才決定開始訓練，自己也以成為國手之路邁進。」

身為林子晴的指導教練邱鈺芝表示，「今年林子晴一開始接觸滑冰是在美國，隨後回台就來到我這邊訓練，過去這2年也比了2至3場比賽，他的訓練態度以他這個年齡層的小朋友來說真的很不錯，有著一顆不放棄的精神，在遇到挫折時就是努力改進，都抱持著正面態度，未來不論他要往選手之路邁進還是僅當作興趣，我們都會支持選手的決定 。」

晚場比賽上演指定花式三級賽事，其中陳雨婕也是遠從新竹來到台北參賽，指導教練王典元也表示，「這是陳雨婕今年的首場比賽，對於他今天的表現可圈可點，但在旋轉動作並不是那麼完美，但又礙於新竹沒有正規的滑冰訓練場，小選手也是每周來到台北訓練，在訓練態度上就值得給予肯定，小選手也在每周的訓練中學習到堅持的精神，但若要朝選手之路邁進，未來勢必要再增加平日的練習時間。」

本屆拿下U10指定花式三級冠軍的陳雨婕則透露，「因為外婆在我小時候帶我去新竹的巨城溜冰，之後就愛上滑冰便開始學習，自己也以俄羅斯滑冰謝爾巴科娃（Anna Shcherbakova）為目標。」

近幾年台灣滑冰運動興起，這項運動也漸漸打入大眾眼中，雖台灣在亞洲的實力還差日、韓一截，教練施文倡直言，「滑冰項目一直以來都是歐、美國家的強項，亞洲則是日本與韓國領銜，但台灣近年也不落人後，實力已經是可以與中國平起平坐，相信在近年接觸這項運動的小朋友增多，未來我們只會有更多好的選手，身為教練就是給他們好的基礎、好的觀念，讓他們往更好的舞台發展。」