LINE和Telegram都是現代社交熱門通訊應用程式，相較於LINE，Telegram提供更安全的隱私設置，可透過加密通訊，確保聊天內容和個人訊息得到最高的安全保護，因此Telegram也變得日漸普及，但卻也帶來更多詐騙行為，因此桃園市平鎮警分局14日下午特別上街向民眾宣導相關防詐觀念，增強民眾自身防範詐騙的意識和能力。

平鎮警方表示，Telegram一向標榜高度安全性、保密性而深受許多人喜愛，然而近期卻傳出Telegram遭到詐騙集團突破，並且若按照詐騙帳號指示，搜尋關鍵字並截圖傳送後，就會將帳號「直接送人」，所以需要提高警覺。

警方提到，詐騙集團透過Telegram盜取個人信息，進而進行詐騙活動，為避免這種情況，應該避免在Telegram上分享個人信息，如私密的個人資料或電話號碼等。同時也應該使用高強度的密碼和雙重認證功能，保護自己的帳戶安全。

平鎮警方為了加強社交通訊程式的詐騙行為的宣導和防範，14日下午特別上街展開相關的防詐騙宣導活動，這次防詐騙宣導活動也受到民眾廣泛關注和支持，許多民眾紛紛表示受益匪淺，警方也表示將會繼續加強對社交通訊應用的防詐宣導，維護民眾財產安全。