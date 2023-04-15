女星斯亞(糖果)從節目《黑澀會美眉》出道後，憑藉亮麗外型跟精湛舞蹈實力圈粉無數，如今她轉戰電商平台也闖出一片天。常在社群平台分享生活的她，最近至高級鐵板燒店用餐，當下廚師詢問有沒有人不吃牛，斯亞立刻舉手，想不到廚師態度惡劣地說：「那妳坐在這幹嘛？」，讓她相當震驚，決定PO到限時動態。

斯亞14日透露到一間可客製化的高級鐵板燒店用餐，未料向廚師反應不吃牛肉竟受到無禮對待，讓她直搖頭，認為餐飲業不該出現這種禮儀問題，「就像有些人對花生過敏、對甲殼類過敏不能吃，廚師知道了應該避免到或替換掉」，而非說出這麼荒唐的話，「試問大家一下，這個可以客訴嗎？需要公布讓大家知道？」

她接著用負面字眼形容廚師：「何止失禮，是沒有禮貌，而且非常不幽默」，也點出不僅不尊重工作，也對不起公司和老闆，「因為名聲壞的是餐廳不是他，他隨時可以走人，但餐廳的名聲是老闆要背的，可憐的是老闆跟餐廳，他無所謂。」

斯亞跟店家聊過後，決定不再追究。(圖/斯亞 IG)

後來餐廳晚間打給斯亞致歉，承諾加強員工教育訓練、給予補償方案，對此，她選擇不再追究，「畢竟我覺得是廚師個人的問題，跟餐廳其實沒有關係」，也表示自己同樣是一名老闆，能夠理解員工出了包，老闆得出面喬事情的立場，讓整件事就此落幕。