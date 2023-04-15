地狹人稠，停車位成為兵家必爭之地。澳洲一名24歲女子絲凱(Skye Luland)，為了搶車位，跟另一名20歲女子卡珊德拉(Kazzandra Widders)大打出手，絲凱的媽媽見狀開車救援，未料竟失控將兩人一起撞死，因而遭逮捕。
綜合外媒報導，這起事件發生在2019年澳洲雪梨，55歲的琳達(Linda Britton)與女兒絲凱前往當地購物中心，為了搶奪車位，絲凱與卡珊德拉爆發嚴重衝突，雙方先是大吵起來，接著互毆爆血。
琳達見到女兒受傷，開車衝向兩人，她宣稱自己只是打算輕輕碰撞，將兩人分開，沒想到油門催過猛，直接將兩人撞飛輾過，女兒和卡珊德拉送醫後雙雙不治。
琳達很快遭到警方逮捕，近日遭判決過失殺人罪，服刑3年，但雙方都對判決不滿，琳達堅稱自己是為了保護女兒，卡珊德拉家屬則認為琳達根本是蓄意殺人，刑期太輕。但無論如何兩個家庭都隱而破碎。
#搶車位 #女兒 #Linda Britton #澳洲雪梨 #撞死
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。