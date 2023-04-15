地狹人稠，停車位成為兵家必爭之地。澳洲一名24歲女子絲凱(Skye Luland)，為了搶車位，跟另一名20歲女子卡珊德拉(Kazzandra Widders)大打出手，絲凱的媽媽見狀開車救援，未料竟失控將兩人一起撞死，因而遭逮捕。

綜合外媒報導，這起事件發生在2019年澳洲雪梨，55歲的琳達(Linda Britton)與女兒絲凱前往當地購物中心，為了搶奪車位，絲凱與卡珊德拉爆發嚴重衝突，雙方先是大吵起來，接著互毆爆血。

‘Not worth my sister’s life’: Family’s shock at manslaughter sentencehttps://t.co/uUF4PsnH86 — usa jaun news (@UsaJaun) April 13, 2023

琳達見到女兒受傷，開車衝向兩人，她宣稱自己只是打算輕輕碰撞，將兩人分開，沒想到油門催過猛，直接將兩人撞飛輾過，女兒和卡珊德拉送醫後雙雙不治。

琳達很快遭到警方逮捕，近日遭判決過失殺人罪，服刑3年，但雙方都對判決不滿，琳達堅稱自己是為了保護女兒，卡珊德拉家屬則認為琳達根本是蓄意殺人，刑期太輕。但無論如何兩個家庭都隱而破碎。