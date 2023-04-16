比起競爭關係，更是朋友。大陸江西省南康中學北校區高中三年級的男學生鍾華強，因為患有先天腦性麻痺，無法像常人一般行走。對此，與他同班10年的男同學朱金祥，長年「當他的雙腿」背起他上下樓梯和行動。如今2人今年6月都將迎來高考（大學聯考），而朱金祥的目標，就是和鍾華強考上同所大學。

據陸媒《新華社》報導，朱金祥表示，自己在就讀小學三年級的時候認識鍾華強，「那時一開始是因為想證明自己的力氣比較大，沒想到一下子就把他背起來了，後面想著就是可以鍛鍊身體，沒想到現在越背越胖，已經170多斤（約85公斤）了。」

朱金祥在就讀小學三年級的時候認識鍾華強，至今已達10年。（圖／翻攝自微博／新華社）

談及與鍾華強的友情，朱金祥透露，「這麼多年來，在我很不開心的時候，他會常常鼓勵我，畢竟有些事不好跟爸媽說，有這樣一個兄弟，還真是挺不錯的。」

鍾華強則說，「其實我們班上其他很多同學也有人會背我，他們背我就比較拘謹，還會有點抖，所以他（朱金祥）的肩膀就像一個『席夢思』，其他人更像一個硬板床。」他還指出，有一年冬天的氣溫只有攝氏零度左右，「朱金祥穿著很厚的棉襖，背我的時候不是很方便，為了讓我更好的搭在他的肩膀上，他脫到只剩一件襯衫，放我下來的時候手都是冰冷的。」

如今鍾華強和朱金祥6月都將迎來高考，朱金祥對此表示，「別人都一直覺得是我在幫助著他（鍾華強），但其實他也在一直鼓勵著我，因為雖然說他可能身體不是很方便，但是他卻很拚，學習成績也很好，這點真的讓我很欽佩。」因此，他也透露，自己的目標就是和鍾華強考上同所大學，「我希望高考的時候能和他考得一樣好，甚至可以和他考到同一所大學，讓我們倆一起將這條路走下去。」

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