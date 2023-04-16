阜爾運通比嘟嘟房、俥亭等同業，更晚進入停車管理市場，如今已是全台停車場、停車系統市占雙龍頭；2022年營收突破30億元，創歷史新高，究竟它是如何辦到的？

它，超越嘟嘟房，後發先至成了全台據點最多的停車場管理業者，而且自主研發的智慧停車系統同樣市占第一，新光三越、台北一○一、家樂福等百貨商場都是客戶；如此亮眼的成績，更吸引元大創投、國泰人壽等大咖投資。

成為上述新聞鎂光燈的主角，正是去年營收逾30億元、創歷史新高的阜爾運通。不僅如此，今年1月，它也以全台停車管理龍頭之姿登錄興櫃，股價更躋身「百元俱樂部」。

阜爾之所以坐穩全台最大停車管理王的寶座，要從1989年說起。

「那個年代，投資股票也好，去網路、電子業也好，誰會想跑停車場業務？」阜爾運通董事長楊文杰不諱言，自己電子科的同學畢業後，大都順理成章進入電子業工作，剛退伍的他從嘉義北漂，則誤打誤撞到一家販售柵欄機、自動繳費機等停車設備的代理商，擔任業務。

垂直整合設備、停車場

取得土地 一天就能開場營運

在多數人眼裡，這是一份不起眼的工作。有一次，楊文杰為了驗收停車設備，親自擔任收費員，卻被不滿收費太高的駕駛拿錢砸，連他的親友都不解：「停車業在幹嘛？」「做這個有前途嗎？」

然而，他卻從中看見商機。原來，當時台灣使用自動繳費機的停車場不多，但一台機器要價近百萬元，每賣出一台，代理商就能拿到5至6成的利潤。再來，停車系統開發與停車場管理是兩種不同類型的生意，一般都由不同廠商承包，缺乏整合，「我就想，那我要來嘗試整合看看。」

於是，楊文杰說服4位同學，集資5百萬元，在1995年成立停車管理公司岳洋，到了2001年再以阜爾作為集團名字，旗下事業包含停車系統開發及停車場經營，岳洋則為子公司。

創業之初，楊文杰先從自己熟悉的代理停車設備做起，他寫信傳真給加拿大停車設備公司CPE（Canadian Parking Equipment），毛遂自薦，「我跟他們說，現在他們的代理商1年賣不到5萬美元的設備，但我保證1年至少賣出20萬美元。」因為這份決心，讓阜爾成立半年後，就順利拿下代理權。

同一期間，5位創業夥伴也分別在北、中、南找地，自建停車場。楊文杰每天騎著機車繞著台北市，看到閒置土地就抄下地址，再上地政事務所網站查詢地主資訊。衝勁十足的他甚至會直接登門拜訪地主，但由於阜爾名不見經傳，「你們是不是詐騙？」「公司會不會一下子就倒了？」來自地主的質疑和拒絕，就像家常便飯。

當時楊文杰看上台北市敦化南路、遠企購物中心旁的一塊地，他逢年過節就拜訪地主，整整花了5年，直到地主告訴他：「我知道你們很務實地在經營停車場。」才答應租地，這塊地至今仍是阜爾停車經營事業群旗下城市車旅的停車場。

有了土地，阜爾即把設備搬進去，整合成停車場，在公司成立第二年就獲利。然而，從國外進口的繳費機都是英文介面，楊文杰某次請原廠增加中文操作頁面，並加入可開發票、統編的選項，對方卻回絕「沒辦法！」這讓他開始思考，要開發一台真正迎合台灣市場，且不再使用紙票等耗材的自動繳費機。