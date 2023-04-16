你是否經常覺得自己總是口袋空空，活得很恐懼？你總是納悶有錢人為什麼愈來愈有錢？同時也思忖著，到底該怎麼做，才能讓自己晉身有錢人和成功人士的行列？根據美國杜克大學（Duke University）公布的一項研究發現，人們日常生活的思考及可能會做出的選擇或是決策，其中有40％以上都是來自於個人的生活態度，而這些從小被我們帶到成年後多年以來的「積習」，有很大的程度是受到父母、老師或是環境的影響。

你的孩子會富有還是貧窮？

如果孩子學習的是良好的成功習慣（我們稱之為「富習慣」），那麼這是一件好事；至於如果孩子學習的是不良的失敗習慣（我們稱之為「窮習慣」），相對是一件非常糟糕的事情。依照這樣的邏輯，我們可以預見的是，貧窮的父母教育孩子「窮習慣」，而富裕的父母則是教育孩子「富習慣」。

另一方面，令人感到遺憾的是，絕大多數孩子不僅沒有在家裡學到好習慣，更甚者，學校也沒有起而教導「那些家裡沒教的事」。不過，藉由一些新的觀點可以改變孩子們日常生活中既有的舊習慣，進而讓他們有機會過上不為錢煩惱的富裕生活。

暢銷財富作家湯姆．柯利在其著作《習慣致富：成為有錢人，你不需要富爸爸，只需要富習慣》一書中，一語道破：關於金錢，有錢人與一般人的想法有以下8個不同之處：

重點1、有錢人想著拿錢去投資，而一般人則想著如何花錢。

重點2、有錢人想著用錢賺更多錢，而一般人則擔心錢會花光。

重點3、有錢人工作是為了滿足自我，而一般人則工作是為了賺錢。

重點4、有錢人擁抱改變，而一般人則害怕改變。

重點5、有錢人相信富有是他們應得的，而一般人則相信有錢人運氣好。

重點6、有錢人知道智商和致富無關，而一般人則認為好的教育和聰明能夠致富。

重點7、有錢人知道可以利用別人的錢致富，而一般人則相信有錢才能賺錢。

重點8、有錢人教子女如何富有，而一般人則教子女如何存活。

如果再進一步探討，有錢人之所以愈來愈有錢，除了努力工作外，還有很重要的3個因素讓他們愈來愈有錢：

因素1、他們的心態。

湯姆˙柯利指出，有一種思想方式使你像磁鐵一樣吸引財富，但是也有一種思想方式會讓你的財富流失於無形；富人已經學會駕馭他們的害怕心理，而不是專注於負面結果，他們利用害怕的心理，強迫自己採取正面的行動。

因素2、他們的行為。

湯姆˙柯利認為，富人以某種方式做某些事並吸引金錢自動上門，他們致富的關鍵在於他們都有富習慣，一種與大多數人不同的方式，「總是想把錢放在對的位置，發揮到最大的效益。」就是這些富人最大的共通點。

因素3、他們的知識。

從湯姆˙柯利的觀點，窮人之所以愈來愈窮，多半是因為知識（智慧）的貧窮，舉例來說，窮人花錢只有支出，而富人卻花錢買進資產，尤其在財務上的長袖善舞，使得他們處於吸引財富的正確位置。