曾經輝煌的美國百年鋼鐵城韋頓（Weirton），過去20年間，是全美衰退最嚴重的城市之一，人們口中的「鐵鏽帶」。

但，它正因美國政府撒下的綠色資金而回春中。

去年底，一家剛竄起的新創獨角獸Form Energy，宣布要斥資7億6千萬美元（約合新台幣232億元），在鐵鏽廢墟上，讓一座巨大電池廠拔地而起。

所謂綠色資金，就是去年8月通過、美國史上金額最大的氣候投資法案《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act，以下簡稱通膨法案）——10年內，美國要砸約3700億美元（約合新台幣11兆元），與中國爭奪世界綠能主導權，掀起列強間的綠能軍備賽。

幫垂死鐵鏽帶打強心針

美國製造最高抵50％成本

高盛預估，通膨法案將刺激3兆美元的私人投資。美國希望靠這一劑強心針，在10年內重塑全球能源秩序，建立美國製造供應鏈，創造本土綠領高薪，復甦垂死的鐵鏽帶，同時實現減碳目標 。

這劑猛藥力道有多強？法案保證投資者享10年、高達千億元的抵稅優惠，不僅生產和投資都可抵稅，甚至可以現金退稅，對企業有強烈吸引力。

例如，企業做碳捕捉，最高可抵銷3成成本；做綠氫，優惠可抵一半成本；做永續飛航燃料，可抵兩成成本；電池廠若符合美國製造等條件，最高可抵一半成本。

此外，每輛電動車最高可享高額補貼約7500美元（約合新台幣23萬元），意即買一台特斯拉Model 3，立刻打82折。但，為了防堵中國，企業想享受優惠，電動車從礦物原料、零組件到組裝，都須部分符合美國製造條件。

這讓全球電池、車廠巨頭風塵僕僕，先後赴美。

不只美國汽車巨頭通用宣布要斥資6億5千萬美元開發內華達州的鋰礦場，包下所有產能；連韓國電池3巨頭LG新能源、SK On、三星SDI與中國電池巨頭寧德時代，都正與本田、現代、福特、BMW等車廠合作，砸下數百億美元或技術入股，在美國打造電池廠，以爭取補助。

當全世界擔心景氣寒冬，科技業如Meta、Google大砍員工，美國綠能產業現場卻一片火熱。

根據遊說團體Climate Power統計，自通膨法案通過後，5個月內就有超過90個綠能新計畫出爐，總投資金額逼近900億美元，開出約10萬個綠領職缺。麻州大學阿默斯特分校政治經濟研究中心分析，該法案將在10年內創造超過900萬個綠能及氣候相關的就業機會。

「每個人都跟我說，美國經濟衰退是不可避免的，但這在造船業不存在！」造船公司Senesco Marine總裁威廉斯 （Ted Williams）接受《金融時報》訪問時說。因為混合動力渡輪等新訂單應接不暇，其員工數在幾個月內幾乎翻倍。

鐵鏽帶上的匹茲堡電池廠Eos Energy公司執行長馬斯特蘭傑洛（Joe Mastrangelo）也說自己「太忙了」，他們連應屆高中畢業生都搶著聘，目標在2024年產能、人力翻倍，預計90秒生產一顆電池。

7成鋰電池、太陽能中國製

美歐想贏，還得有關鍵技術

當然，當美國用綠金吸引投資者來美國製造時，歐盟等國家也沒閒著，邊抗議美國違反WTO規範，邊祭出自己的綠金法案，來力阻綠能產業和關鍵技術外流。

歐盟的擔心不是空穴來風。2月底，特斯拉宣布暫停在德國格林海德的歐洲超級工廠全電池生產計畫，並將生產重點拉回美國；德國福斯也宣布暫停東歐建廠計畫，轉至美國設廠。

為了力挽狂瀾，歐盟推出「綠色新政產業計畫」，簡化淨零投資計畫審查流程、加速許可、放寬補貼限制、減稅；資金上，歐盟執委會也提出對等優惠來「留錢留人」，今夏還打算成立歐洲主權基金以提供更多綠色融資，跟美中抗衡。

只不過，美、歐想藉綠色資金打破對中國供應鏈的依賴，短時間仍有困難。因中國生產了全球75％的鋰電池、美國僅7％；全球近3/4的太陽能模組、6成的鋰礦精煉都是「中國製造」。

跟成熟的中國供應鏈相比，美國的綠能供應鏈像是才剛呱呱墜地。

「我認為未來10年，甚至更久，中國都將維持主導地位，但（通膨法案）可能代表我們會看到平行（美、中）供應鏈發展。」彭博新能源財經貿易與供應鏈研究主管瓦格尼爾瓊斯（Antoine Vagneur-Jones）告訴E&E新聞，除了高成本，沒有中國的關鍵技術，美國的綠能供應鏈恐難快速成長。

話雖如此，美、中、歐盟等列強，誰也不可能放棄綠色軍備競賽。一場新的地緣政治角力，正式登場。