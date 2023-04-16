因台灣單方面限制中國大陸農產品、五礦化工產品、紡織品等2455項產品，大陸商務部啟動貿易壁壘調查。對此，李貴敏怒轟，產業界已經非常焦慮，蔡政府不要再口號治國了。

李貴敏15日在臉書撰文提到，各界現在都非常擔心在中美貿易戰與科技戰衝擊下，台灣未來將何去何從；及中國大陸商務部宣布對台灣禁止大陸進口2455項產品，發起貿易壁壘調查，會伴隨而來的衝擊。

李貴敏分析，經濟發展攸關臺灣的未來，且兩岸經貿當前依存度這麼高，目前我們跟對岸間的經濟交流，臺灣還處於順差的情況，所以陸方祭出貿易壁壘調查，不但顯示兩岸緊張關係再次升溫，更是讓產業界焦慮不已。

對於兩岸的經貿關係走向，李貴敏認為，應該要創造1加1大於2的趨勢，尤其面對如此重大的經貿變數，涉及層面廣大，政府應該快點拿出具體辦法來，並說明可能影響與後續措施。而更重要的是，「捍衛台灣的經濟利益，協助產業界妥善因應，不要再口號治國了。」