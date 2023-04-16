大陸商務部日前公告，將對台灣限制大陸的2455項產品進口啟動貿易壁壘調查。對此，中央大學台灣經濟發展研究中心執行長、中央大學經濟學系教授吳大任直言「以前確實沒有發生過」，不過他認為台灣確實對大陸很多產品設限，並舉禁螺螄粉事件為例，認為經濟部沒提出合理的說明；反觀出口大陸，大陸會表示檢驗出農藥超標不合格等可能危及大陸食安才限制。

吳大任昨(15)日接受《中評社》訪問時表示，過去大陸對台灣產品較友善，台灣如今擔心農漁產品及水果出口到大陸受限制，得想想今年初的「螺螄粉事件」。吳大任回憶，當時螺螄粉事件，經濟部並未提出合理說明，當時他受訪時曾表示，若阻止大陸產品進口要解釋清楚；反觀出口大陸若遇到限制，大陸會提出原因，包括檢驗出農藥超標不合格等可能危及大陸食安才限制。

吳大任強調，農漁產品在兩岸貿易金額不高，該調查不至於衝擊到台灣整體經貿，台灣出口最主要還是零組件，在全球供應鏈有一定角色。

中國大陸商務部就台灣對大陸貿易限制措施，進行貿易壁壘調查一案，合計農工產品共2455項。經濟部昨證實，我國WTO代表團收到WTO通知，陸方12日遞交申請貿易壁壘調查。官員表示，我方在收到中國大陸的WTO代表團通知後，陸方將在6至9個月開始調查，後續也會交由行政院經貿談判辦公室（OTN）進行。