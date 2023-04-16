全球有多達1千萬人深受帕金森氏症困擾，不過醫學研究最近有了新突破。一群美國科學家找到方法，能夠在發病前就辨識出潛在患者，該研究已經發表在《刺胳針神經學》（Lancet Neurology）期刊上。

英國《衛報》報導，帕金森氏症無法治癒，也沒有早期檢測方法，加上部分症狀與其他疾病（如失智症）重疊，臨床上經常發生誤診的情況。

幸好科學家已經掌握到引起帕金森氏症的原因，是「錯誤折疊」的α-突觸核蛋白（Alpha-synuclein protein）在患者大腦中積累形成聚集體。這種異常堆積在患者出現生理症狀（如顫抖、行動遲緩或肌肉僵硬）之前好幾年就開始了。

Researchers are close to offering a simple test to diagnose Parkinson's disease. https://t.co/7r4EGkEgha — ABC12WJRT (@ABC12WJRT) April 14, 2023

進行研究的科學家找來1,123名參與者，包括確診帕金森氏症的患者、家族有遺傳基因的高危險人群、表現出早期徵狀（如睡眠障礙或嗅覺喪失）的人，以及一個健康對照組，從他們身上採集腦脊髓液樣本。在帕金森氏症研究中，這是規模最大的一次。

這項名為Syn-SAA的技術檢測發現，確診帕金森氏症的參與者有88%呈現陽性，在高危險族群或表現出早期徵狀的參與者中，則有86%呈現陽性，準確度相當高。

美國賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）學者塞德勞福（Andrew Siderowf）表示，這個方法能有效辨識患者，「讓早期診斷和治療成為可能。」