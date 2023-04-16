外媒先前報導，新加坡的低稅率和優質教育環境，吸引中國大陸富豪爭相移民。英媒披露，在過去一年，大陸富豪藏錢在新加坡高達數十億美元（約台幣數百億至數千億元），由於龐大資金流入成為政治敏感問題，消息人士說，新加坡金融管理局希望銀行低調不要公開討論此事，但有跨國銀行業者跳出來澄清，金管局未下達任何指示。

金融時報報導，據當地律師和行業團體估計，到2021年底，新加坡家族辦公室數量激增至700家，成長近1倍，這些家族辦公室為超級富豪處理投資、稅收、財富轉移和其他財務事務，其中大部分來自大陸。

報導指出，過去一年，大陸富豪流入新加坡資金高達數十億美元，被視為政治敏感問題。知情人士透露，2月在私人銀行集團（PBIG）會議上，新加坡金融管理局暗示，盡量減少公開討論大陸資金流入星國的話題。

不過，新加坡私人銀行業集團 （PBIG）澄清，強調金融管理局並未向銀行下達任何指示。

星國是亞洲首要金融中心，擁有稅賦低、政治穩定的優勢，長期以來是超級富豪的資金避風港。

華爾街日報此前報導，大陸富人湧入潮帶動新加坡經濟影響隨處可見，據房地產研究機構OrangeTee & Tie數據，2022年新加坡房價上漲8.6%，並指大陸買家去年購買當地公寓數量超過其他任何外國人。

今年初中國大陸放寬防疫措施後，來自中國的移民諮詢量暴增，但新加坡並不是唯一吸引中國富人的地方，其他熱門國家還包括葡萄牙和希臘等。