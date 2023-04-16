國民黨立委初選陸續開跑，台北市黨部主委黃呂錦茹透露，曾勸進前台南市議員謝龍介投入士林大同的艱困選區，謝龍介對此回應沒有拒絕也沒有點頭，「黨有需要，赴湯蹈火」。媒體人黃暐瀚昨( 15 )日表示，如果國民黨2026年還想派謝龍介參選台南市長，讓他以不分區立委的身分繼續經營會是最好的選擇。

黃暐瀚昨日在《新聞大白話》節目中表示，謝龍介早在去年 1 月，王鴻薇參與立委補選時，曾北上陪同王鴻薇車掃，當時黃呂錦如就感受到謝龍介在台北市的人緣很好、人氣很高，當天就出言邀請謝龍介投入2024年士林大同區的立委選舉，謝龍介當時沒有答應也沒有拒絕。

但黃暐瀚認為，對於謝龍介和國民黨來說，不分區立委還是最好的選擇，站在評論員的角度來看，國民黨在台南市已經很多年都選不贏，但去年市長選舉，謝龍介與市長黃偉哲的得票差距非常接近，不到 1 萬票，如果要讓謝龍介有資源、有身分繼續經營，就該讓他擔任立委，更何況謝現在連議員都不是。

前台南市議員謝龍介今年1月曾陪同參加立委補選的王鴻薇掃街。（張鎧乙攝）

黃暐瀚指出，不管謝龍介現在是參加台南或台北的區域立委選舉，2026 年若要投入台南市長選舉，又會被批評是落跑選市長，所以不分區立委對謝龍介是最好的身分，並且謝就住在台南，馬上能以立委的身分經營選區。

黃暐瀚直言，如果國民黨 4 年後仍想要派謝龍介出來選台南市長，還是要讓謝有身分持續經營會比較好，這是國民黨必須要做的選擇。