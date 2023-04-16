一名B肝帶原者平常飲食、作息正常，過去7年病毒持續下降，但半年前病毒量反常上升，為防急性肝炎發生，她開始每天在家「超慢跑」半小時，結果病毒量大降，還低於過去幾年控制的病毒量。醫師表示，超慢跑是一種強度低、速度慢的慢跑，心跳約每分鐘110~120次，非常適合懶人運動，因可改善肝臟血液循環，進而改善肝功能。

基隆長庚醫院肝病防治中心主任錢政弘在其臉書表示，該名女子是一位上班族，因是B肝帶原者，因此注意生活及飲食，在他的門診已追蹤7年，每年病毒量持續下降，但半年前反常上升，代表身體免疫力下降中，若病毒量繼續增加，將引發急性肝炎、需要使用抗病毒藥。

錢政弘表示，之前他與女子試著找出病毒增加的原因，推論可能是因疫情減少出門，女子一段時間未做運動。前天女子回診時發現病毒量大降，還低於過去幾年的數值。女子分享，她近幾個月都在家「超慢跑」，即原地跑或繞著客廳跑，每天跑半小時。

錢政弘表示，超慢跑屬於溫和運動，是強度低、速度慢的慢跑，過程心跳每分鐘110到120次，略快於健走80到100次，屬於在家進行的懶人運動，也適合銀髮族。

他表示，超慢跑有4要領：1. 跑步時膝蓋保持微曲狀態，避免膝蓋受傷；2. 前腳掌先著地，再腳後跟著地，避免跕腳跑；3. 步伐要輕，腳落地的聲音要越輕越好；4. 步伐小、速度快，每分鐘180步。

錢政弘表示，研究指出，慢性肝炎及肝硬化患者在中等強度運動後，能增加肝臟血流量、改善肝臟血液循環，而改善肝功能。但他也提醒，若肝硬化合併有胃食道靜脈曲張，就必須避免劇烈運動，以防血管破裂出血。