國人退休理財意識抬頭，趁早規畫儲蓄壓力越小。隨著勞保壟罩破產危機，政府不斷提倡「勞退自提」的好處，既能為退休多存一桶金，又有節稅效果，但自提6%後，究竟能領多少？

不少民眾會將勞退和勞保搞混，實際上，前者強制雇主每月提撥勞工6%薪資，儲存於勞工個人專屬帳戶中；後者則是雇主必須為勞工投保，給付包含職災、親屬死亡、年老等項目。

然而，由於勞保是所有勞工的錢都存於同一個帳戶，隨著高齡化社會的到來，領的人越多、繳的人越少，連年虧損使缺口不斷擴大，陷入可能破產的危機。但勞退因為是個人專戶，則不會有這種問題，此外，還提供民眾額外提撥1%至6%的選擇。

舉例來說，A先生投保薪資為40,100元，預設退休金投資報酬率、個人薪資成長率皆為3%，工作年資預設35年，若無自提，預估每月可領15,825元，一次領為2,860,559；若選擇最大上限自提6%，每月估可領31,650元，一次領為5,721,117元；差距顯而易見。

不過，只要新制勞退基金收益虧損，民眾便會擔憂退休金受到影響，勞退新制上路逾15年，勞保局統計全台僅約1成民眾參與自提，近9成民眾對自提意願不高，推測其中或有人擔心投資績效讓退休金縮水。

事實上，新制勞退投資收益有二年定期存款利率的保證收益，且如果超過保證收益，會全部分配至勞工個人專戶，也就是說，投資收益不僅不會是負數，還絕不會低於保證收益之數額，勞工權益絕對不會受損。