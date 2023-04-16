黃彥富與設計師合作，用自家水電材料，在公司前布置燈光設計裝置作品，照亮夜歸人回家路。（廖素慧攝）

嘉義市水電業者黃彥富少年時期對念書不感興趣，求學之路波折，出社會後創業有成，熱心推動教育公益事務，10多年來每到耶誕節就與設計師、大學合作，用自家水電產品，在公司門前布置宛如電影場景的耶誕節燈景，為夜歸人照亮回家路。

黃彥富念國中分班時感覺未被師長公平對待，從發奮圖強，變成自暴自棄，不想念書，蹺課遊蕩，功課跟不上，高中屢次轉學才畢業，服役當憲兵，出社會工作，想法及作法開始改變，考取二專夜間部，重拾書本，工作表現也出色。

黃彥富獲得水電行老闆的賞識，也開創自己的水電事業，經營昇億水電材料公司，活躍於青創會擔任會長、曾任嘉義市家長協會會長、嘉義縣生命協會理事長、嘉義市模擬聯合國發展協會副理事長等要職，而他將資源整合，致力於協助推展教育。

黃彥富說，出社會後他「看到自己的好」，朋友的孩子在學校也遇到瓶頸，他認為要讓學生能「發現自己的好」，於是與4所國小合作推動桌球運動，用社團資源購置球具設備、聘請教練，後來又辦理「大手牽小手─課後輔導班」，讓大學生為弱勢學生課輔，近幾年則致力推展模擬聯合國，讓高中師生有國際觀。

黃彥富有次寒冬夜裡在公司加班到很晚，熄燈離開之際發現世賢路一帶好暗，感覺特別冷，後來就在公司前面空地擺設大棵耶誕樹點燈，讓夜歸的人感受到被守候的溫度，獲得很多回響，就想繼續分享這分溫暖，以後每年耶誕節就會與設計師、大學合作，設計耶誕節燈景，照亮寒夜裡回家的路，也變成地方特色耶誕節美景。