代表七大工業國組織（G7）及歐盟的駐瑞士大使聯合致函瑞士政府，信中稱瑞士的隱私法和其他漏洞，被俄羅斯寡頭用來躲避西方制裁，隱藏數十億法郎的資產。

金融時報報導，俄羅斯全面入侵烏克蘭後，中立國瑞士公開宣布跟進對俄羅斯經濟制裁，負責經濟制裁的瑞士聯邦經濟國務秘書處（SECO）表示，已經凍結俄羅斯價值75億法郎的資產。

然信中對這個數字抱持懷疑態度，內容提到，他們獲得消息指俄羅斯在瑞士的資產，遠超75億美元。

這封信日期顯示4月5日，稱讚瑞士避免成為俄羅斯資金「避風港」所做的努力，但表示仍需要採取更多措施，確保符合制裁。信裡面提到，瑞士隱私條款可能被用來掩飾資金的蹤跡，並擔憂執法人員出於隱私保護，無法調查非法金融結構。

信中內容說，瑞士無法凍結雙重國籍、合法居民，以及具有瑞士實體法律聯繫或間接受益所有權的人，因為他們獲得法律保護，「我們擔心這些法律漏洞會損害瑞士的聲譽。」

SECO發言人回應，此說法毫無根據，瑞士對俄羅斯資金的制裁與西方同一陣線，且他還澄清，信裡面似乎誤解瑞士法律，「雙重國籍和合法居民也會遭到制裁，瑞士律師也會因為協助迴避制裁，而必須承擔刑責。」

SECO負責人Helene Budliger Artieda表示，瑞士凍結俄羅斯資產佔歐盟總規模的三分之一，法國和德國僅12億瑞郎、德國僅22億瑞郎。

美國駐瑞士大使米勒（Scott Miller）上個月說，瑞士在烏克蘭問題上的矛盾立場，正演變成二戰以來最嚴重的政治挑戰，「瑞士不能自稱中立，卻允許任何一方或雙方利用法律來為自己謀利。」