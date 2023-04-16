1名釣客15日晚間11時許在頭城鎮烏石港北堤釣魚時，忽然失足跌落堤防下，因腿部等處撞擊到堤防下的消波塊，釣客趕緊報海巡署專線求救，經岸巡人員救援後，釣客已送往醫院救治。

該名釣客跌落至消波塊時，因右腳腳踝受傷，疼痛到無法站立，一旁釣客見狀後撥打118專線，該名釣客已送往國立陽明交通大學附設醫院治療、檢查。