大陸婚禮一直存在著婚鬧習俗，但許多過頭的婚鬧，逐漸讓民眾都反感起來。近日河北唐山一對新人結婚，新郎遭新娘親友阻擋門外1小時，新娘媽媽看到這幕後，氣得當場心臟病發昏倒，連吃了兩次藥才恢復意識。

綜合陸媒報導，事件發生在本月9日，新郎與伴郎們，前往新娘家中接人，女方親友一時興起婚鬧，所有人都擋在大門口，不讓新郎入內，儘管新郎發光了身上所有紅包，但仍不得其門而入，事態逐漸失控。

新娘母親眼見時間過了一小時，女兒都還出不了門，氣得當場暈倒，幸虧吃藥後恢復意識，沒有大礙。(圖／取自微博)

新娘母親眼見時間過了1小時，女兒都還沒走出門，本就心臟疾病的她，氣得說不出話，甚至當場發病倒地不起，嚇壞全場，新娘親友團才緊急收手。新娘母親在吃了兩次定心丸後，也終於恢復意識。

大陸網友對此也相當傻眼，開罵：「婚鬧這種陋習怎麼還沒廢除」、「真的是丟人現眼，無聊當有趣」、「還好沒有喜事變喪事」、「怎麼又是唐山，奇葩事天天有」、「唐山人？那沒事了」，有當地人透露，唐山婚禮有堵門的習俗，但大多都是新郎來早，擋一下意思意思，影片這個實在太扯。