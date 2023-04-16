皮膚癌是國人十大癌症之一，令人聞之色變。可別以為皮膚癌只會發生在看得見的皮膚，英國媒體報導，皮膚癌之中惡性重大的黑色素瘤還會在身體其他地方冒出來，又以眼睛、舌下等部位最讓人意外，千萬別掉以輕心。

《每日郵報》15日報導，皮膚癌以黑色素瘤（melanoma）、基底細胞癌（basal cell carcinoma）、鱗狀細胞癌（squamous cell carcinoma）最為常見。黑色素瘤僅佔所有皮膚癌病例的1%，但致死率偏高。

黑色素瘤形成於人體皮膚的黑色素細胞，這種細胞也存在於身體其他部位或器官，有可能突然癌化。專家警告，這種癌症可能在耳朵、眼睛、舌下、拇指指甲底下、頭皮甚至肛門出現。美國年約540萬人罹患皮膚癌、9500名患者死亡，其中以白人、老年人、不注意防曬的人要特別留意；540萬名患者之中頂多9萬例是黑色素瘤，但死於黑色素瘤的皮膚癌患者多達8000人左右。

《每日郵報》提醒，皮膚癌早期六大病徵包括：身上出現形狀不對稱的痣、痣的顏色不均勻、痣的大小超過豌豆的體積、痣滲血或脫屑、口腔或外生殖器出現深色斑塊、皮膚出現有蠟狀光澤的突起物。如果早期發現、治療，可以大幅降低皮膚癌對身體的傷害。倘若未能及早察覺，黑色素瘤就有可能擴散到其他部位。

●肛門

臀部經常因為有衣物遮住，不容易接觸到陽光，然而基底細胞癌與黑色素瘤還是有可能在這個部位冒出來。肛門黏膜黑色素瘤雖然罕見，但可能患者可能因此喪命。這個部位在全美黑色素瘤病例佔比不到1%，但由於生長部位使然，醫師難以診斷，經由檢體確診時通常已進入晚期。美國臨床腫瘤學醫學會（American Society of Clinical Oncology）報告指，僅14%患者確診後能存活5年以上。肛門周圍也可能發生基底細胞癌，但病因通常是吸菸而非日曬，病例很少，年長男性相對常見。

●拇指指甲底下

甲下黑色素瘤（subungual melanoma）在全美每年黑色素瘤患者佔比約1%，一旦擴散恐奪命。科學家還不確定病因為何，但通常會發生在手、腳的大拇指，指甲底下會出現黑色或棕色的線條。

●耳朵

前述三種皮膚癌都可能發生在耳朵。幾乎所有的耳部癌症都以皮膚癌為開端，雖然並不常見，但全美每年僅約300例確診，病徵表現通常是皮膚乾燥脫屑、冒出微小白色突起物、紅色斑塊、黑色或棕色瘡口，部分患者會出現耳痛或聽力喪失的症狀，或耳朵流出液體。

●眼睛

眼睛的癌症非常少見，一旦發生就很危險，而且很難察覺。美國年約3500人罹患眼部癌症，而且幾乎都是黑色素瘤，通常是從身體其他部位轉移而來，例如臉部或耳朵。眼癌很少有死亡病例，95%病例能存活5年以上，眼部的黑色素瘤也很少往其他部位擴散。

●舌下

舌下的癌症也有人稱口底癌（floor of the mouth cancer），比一般人想像中更常見。口腔癌的男性發生率約60分之1，女性則是每141人有1人罹病，所有病例之中有3分之1是出現在舌下的皮膚癌，常見於時常咀嚼或含著菸草者或重度嗜酒的人。這種癌症相對容易察覺與治療，患者的舌頭下方通常會出現疼痛的瘡口。致死率並不高，73%的患者可存活5年以上。

●頭皮

頭皮出現皮膚癌的機率也相對較高，但在有頭髮遮蓋的情況下往往不容易察覺。上述三種皮膚癌都有可能在頭皮發生，曬太陽時間過久是可能的致病原因，發現頭皮異狀的往往是理髮師。早期發現的情況下可以及早切除，以防日後擴散，萬一轉移到身體其他部位則可能致死。

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