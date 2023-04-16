中共日前連續3天在台海周遭軍演，最後一天多達91架共機擾台，創下單日最高紀錄。針對國防部公布的共軍演習概況圖，退役中將帥化民表示，從中可看出共軍主要目標是台北、新竹，他分析共軍若要速戰速決，「當然是從台灣北部打上來。」

帥化民15日在中天新聞《前進戰略高地》節目中表示，該共軍演習概況圖中，標示2的，表示各地方都可以採取攻擊手段，圖中顯示全台都被包住了，來了70幾架次飛機；而標示3跟4的，則來了90幾架飛機，目標是台北、新竹。

帥化民接著指出，共軍若要速戰速決，當然是從台灣北部打上來，而且北部又是政治、經濟及軍事指揮中心，所以第3區域跟4區域來了91架次，90幾架次是一個模式，配合電戰機、電偵機、殲-16、殲-20、殲-31再加上無人機，可說是一個完整作戰的編隊。

帥化民點出，共軍後面還可以有很多波打擊，因為中共飛機很多，91架是第一波攻擊，2、30分鐘後第二波又來了，「回去後，第三波又來了，第一波回去加油掛彈，第四波又來了」，共軍的作戰節拍，是不給人1分鐘喘息時間。