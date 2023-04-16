韓國重量級男神李敏鎬長相帥氣，又有187公分的高挑身材，2013年跟朴信惠合作愛情劇《繼承者們》，臉紅心跳的對手戲，讓他在亞洲知名度大開，如今多年過去，一集片酬已翻到韓幣3億元，成為韓國頂流男星。最近他出席品牌公開活動，卻被發現與過去相比，雙頰長出不少肉，還被捕捉到雙下巴，顏值大翻車。

李敏鎬前陣子出席品牌活動時，身穿白色T恤外罩藍色印花大衣，搭配淺藍色牛仔褲，最後斜背水藍色包包作為點綴，營造出一股清爽氛圍感，無論走路、打招呼或者比出俏皮愛心手勢，均讓現場尖叫聲連連，不過他一露出笑容，雖然五官依舊精緻帥氣，卻浮出明顯的雙下巴，油膩感十足。

Lee Min Ho attended the Photo Wall Event at the opening of Palazzo Fendi Seoul. #LeeMinHo #이민호 pic.twitter.com/tyddu6loyP — BlackHeart Universe (@officialBHU) February 8, 2023

照片曝光後，粉絲紛紛熱議：「救命，童年男神腫了嗎？」、「生活得很幸福的表現吧」、「是泡菜鹽分太高，導致的水腫嗎？」、「哦哦他城市獵人時最帥」、「歲月還是還我男神原本的模樣吧！以前多陽光」、「歐巴怎麼可以這樣」、「這就是明星光環褪去，稍微放縱一下正常人的樣子」、「好慈祥的大饅頭。」

此前，李敏鎬表示肝不太好，身邊一疲憊，臉便很容易水腫，才會不時被拍到臉腫一圈的畫面，但在投入拍攝之前，便會執行嚴格的飲食控制跟大量的運動，其中最喜歡的便是游泳，他曾在IG上傳一支影片：「掌握了跳水動作」，卻來不及轉圈便狼狽入水，連他自己都笑了出來，但對粉絲來說，明顯的腹肌線條跟結實背肌，可是一飽眼福。