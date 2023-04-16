當前正值華盛頓全球財長和央行行長春季會議，會議的主題是對世界經濟的「分裂」的警告，美國前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）警告說，美國正失去全球影響力。美國和富裕國家的盟友努力從中國大陸和其他戰略競爭對手重新塑造供應鏈，然而其他強國聯合起來贏得尚未陣營化的其他國家青睞，這是一個「令人（美國）不安的」跡象。

綜合外媒15日報導，桑默斯在美國財經媒體的《華爾街週末》（Wallstreet Weekend）節目中談到：「人們越來越容忍國際間的分裂，更令人不安的是，我認為越來越多的人開始意識到，我們（美國）可能並不是與他相關的最佳陣營。」本報先前報導過東協10國開始挑戰美元貿易結算地位以及金磚國將發行新貨幣、印度將和馬來西亞使用盧比（Rupee）進行貿易結算，大馬總理安華（Anwar Ibrahim）和巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）呼籲使用本國貨幣進行貿易結算，中間不用過一層美元。

「一位來自發展中國家的人對我說：『我們從中國大陸那邊得到的是機場（指基礎建設），而從美國得到的是說教（Lecture）。』」此外，世界銀行（World Bank）和國際貨幣基金組織（IMF）在華盛頓舉行會議之際，世界第12大經濟體巴西的總統正在訪問中國大陸，展現這2個國家之間的日益緊密的關係。

“Somebody from a developing country said to me, ‘what we get from China is an airport. What we get from the United States is a lecture’.” — Former US Treasury Secretary Lawrence Summers https://t.co/IyzuQMlllN — Kashish Parpiani (@kparpiani) April 15, 2023

當前美國、歐元區和其他發達國家正努力控制通膨，但沙烏地阿拉伯、俄羅斯和其他石油輸出組織國（OPEC+）成員國發動削減原油產量的驚人舉動，使這項任務更加複雜。

半年一度的華盛頓會議，正值中東國家、中南美洲、中亞、俄羅斯和中國之間的聯繫日益加深之際，對於美國所產生巨大挑戰的象徵。此外，這些國家似乎越來越多地團結在各種結構中，對美國造成孤立，而美國對民主和反俄羅斯侵略的承諾似乎他們處於歷史的正確一面，但這讓他們孤立無援。

他還補充說，華盛頓將需要思考如何應對這一新挑戰，國際貨幣基金組織和世界銀行的結構也是一個重要的長期問題，如果布雷頓森林體系（Bretton Woods System）在全球範圍內無法強勁推進，就會有嚴重的挑戰和替代方案。