41歲南韓女星宋慧喬今年演完《黑暗榮耀》中的女主角「文同珢」後，立誓向霸凌5人幫復仇的劇情，曾登上非英語系收看榜冠軍寶座，讓她的人氣再度攀升，接著她還將跟「最美小三」韓韶禧主演女同志電視劇《自白的代價》，兩大女神碰出來的火花，讓粉絲引頸期待。最近，宋慧喬飛往義大利羅馬工作，在IG曬出多張零修圖美照，清新襲人又氣質出眾的身影，相當吸引目光。

宋慧喬最近出席義大利的時尚活動，趁著工作空檔，漫步到羅馬市區欣賞異國建築、街景跟天空，可看到長髮自然散落下來的她，身穿休閒上衣配上白色長褲，腳上則踩著黑色運動鞋，呈現出恰到好處的隨興感，跟國外的慢步調極為吻合。更引人注目的是，宋慧喬脫下漁夫帽後，頂著大素顏的她，肌膚細白透亮，找不出任何一絲細紋，完全是年輕女星未來看齊的榜樣。

宋慧喬隨興風的穿搭，受到粉絲狂讚。(圖/宋慧喬 IG)

宋慧喬分享羅馬當地的景色。(圖/宋慧喬 IG)

照片曝光後，粉絲們紛紛熱議：「盡情享受生活吧，慧喬歐膩」、「這姐玩的時候，是真不化妝啊」、「真的好喜歡慧喬私下的樣子，隨興又好看」、「也太可愛了吧」、「簡單就很美」、「我們韶禧已經在路上了」、「喬妹真的是十年如一日漂亮。」

網友在梵諦岡偶遇野生宋慧喬。(圖/微博)

最近粉絲曾在歐洲梵諦岡偶遇宋慧喬，那時她身穿灰色連帽上衣搭配藍色牛仔褲，正排隊等著進入聖彼得大教堂，難以忽視的女神風采，讓粉絲一眼就認出，激動大呼：「真的是東恩啊！！沒看錯吧」，照片曝光後，其他粉絲也讚嘆：「宋慧喬好有氣質」、「永遠不會老」、「她居然還抓到了鏡頭，這就是藝人嗎？哈哈。」