針對2024總統提名人選，國民黨祕書長黃健庭15日表示，最後一定會用公正的方式，挑出最強候選人替國民黨打贏這場選戰。而在國民黨內，新北市長侯友宜聲勢依舊很強，前民進黨立委沈富雄也透露侯的私下另一面。

沈富雄15日在《全民平評理》節目中透露，他跟侯友宜見過幾次面，侯其實有很多意見，都講得很順。至於侯友宜厲害在哪裡？沈富雄說明，他講話很少停頓、吃螺絲，也不會顛三倒四，或是重複說過的話。

另外，談到黃健庭對黨內初選的說法，沈富雄表示，黃日前指出黨內態勢很明顯，「就是侯友宜市長了」，讓大家稍微放下心，但當天下午又出來澄清，且澄清內容沒有道理，又重新回到三個階段。沈富雄認為，黃健庭一定是當天早上講了後被黨主席朱立倫修理，所以不得不修正。

沈富雄接著指出，國民黨第一階段要整合黨內的藍 ，第二階段要整合黨外的藍，第三階段要整合黨外的非綠，而黃健庭說目前還在第二階段，讓沈忍不住質疑，為什麼國民黨這麼怕鴻海創辦人郭台銘，且民眾黨主席柯文哲已經講過如果參選不會發聲明，其妻陳佩琪也提過柯一定會選，國民黨為什麼還是想跟柯妥協？

而當主持人問到對郭台銘參加初選的看法時，沈富雄直言，「若郭台銘從日本回來還有戲可演，要不要我把房子給妳？」此話一出，引發在場來賓一陣笑聲。