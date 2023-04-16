華盛頓郵報今天援引美國情報機構外洩文件報導，2月被美國擊落的中國間諜氣球配備的太陽能電池板可產生足夠電力，以驅動一種雷達，並在夜間拍攝或穿透雲層回傳影像。

路透社報導，美國國家地理空間情報局（National Geospatial-Intelligence Agency，NGA）的一份文件據稱被21歲麻州空軍國民兵（Air National Guard）成員泰謝拉（Jack Teixeira）洩露到社群平台Discord的聊天群組，該份文件詳細介紹了中國間諜氣球的監視能力。

泰謝拉14日以非法複製和傳播機密資料的罪名正式遭到起訴。

一顆中國間諜氣球於1月底入侵美國上空，在華盛頓引發軒然大波，並衝擊美中關係。此後美方於2月4日出動戰機，於南卡羅來納州海域上方擊落這顆偵查氣球。

根據NGA的外洩文件，氣球上的太陽能板可製造1萬瓦特以上電力，足以供給一種稱為「合成孔徑雷達」（synthetic aperture radar）的複雜監視系統。

據報導，此類雷達不僅能傳回夜間圖像，還可穿透雲層、煙霧、表土和冰雪，也能穿透防水布等較薄的材料生成影像。

文件還提到，氣球上有一個直徑1.2公尺的碟形裝置、數個不明感應器和一個可能是天線架的東西。

五角大廈已拒絕路透社所提出、就相關報導置評的請求。（譯者：施施）1120416