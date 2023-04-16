烏克蘭軍方今天表示，烏軍和俄羅斯武裝部隊正在烏東城市巴赫姆特進行異常血腥的戰鬥，但親基輔部隊仍堅守當地。

俄羅斯國防部今天稍早表示，俄國傭兵集團瓦格納（Wagner）的戰士在巴赫姆特（Bakhmut）再奪下2塊區域。巴赫姆特是莫斯科在烏東戰線的主要目標。

路透社報導，自去年夏季以來，瓦格納一直帶領俄軍企圖攻下巴赫姆特。對俄烏雙方來說，巴赫姆特之役都是這場戰爭中持續最久、傷亡也最慘重的戰役。

烏克蘭東部軍區司令部發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）表示，「數十年來前所未見的血戰正在巴赫姆特市區中心發生。」

他告訴國內電視台，「我方士兵正在血腥、激烈的戰鬥中竭盡全力，以削弱（敵方）戰鬥力並打擊其士氣。每天，在這座城市的每個角落，他們都在這樣做。」

英國昨天在情報更新報告中說，由於俄軍在巴赫姆特發動新一波攻勢，過去2天猛烈發射火砲，使得烏軍不得不棄守當地的一些區域。（譯者：施施）1120416