新北市議員劉哲彰日前登記新北市第十一選區（大新店）立委初選，挑戰七連霸立委羅明才，歷經多日，在新北市長侯友宜出面協調後，他今日凌晨發出聲明退選，即日起退出本屆國民黨立法委員初選，停止一切競選活動。新北唯一內戰區成功拆彈。

劉哲彰表示，由衷感謝所有支持他的好朋友們，謝謝大家給他滿滿的信心與力量，一路挺他走到現在，支持者熱情讓他無比感動，哲彰永遠銘記在心。

劉哲彰說，經與侯友宜市長長談，以及羅明才委員的懇託後，為了顧及黨內團結及考量家庭的因素，決定再次禮讓羅明才立委，即日起退出本屆國民黨立法委員初選，停止一切競選活動。

劉哲彰說，為黨內的團結，為了家庭的因素，無奈及忍痛做出退選的決定，雖然哲彰很有信心可以贏得這次的初選，然而考量父母親年事已高，實在經不起激烈選情的壓力和擔心受怕，從登記初選至今，他們兩老沒有一日可以安心的入睡，讓哲彰心中十分不捨，更擔憂他們的身體狀況。自古忠孝不能兩全，選舉與親情之間，他只能痛苦的做出退讓的決定，也請支持者們能夠體諒他不得已的苦衷。

劉哲彰說，民主是台灣最珍貴的價值，國民黨也一直走在實踐民主的道路上，只有透過黨內的良性競爭，才能選出最好的人選，激發出更好的服務。哲彰在這次初選的過程當中，堅持「選前競爭、選後團結」的理念，遵從黨中央的規範，依規定參與立委黨內初選，卻被黨內同志貼上不團結的標籤，讓他感到十分的遺憾。其實任何民意代表都應該勇敢面對民主的挑戰，虛心接受民意的檢驗，有競爭才會有進步，勿因民主競爭，而站在民主的對立面。

劉哲彰說，他想為家鄉做更多的事，為選民擘劃更美好的未來，更希望藉由這次的參選，讓黨中央知道年輕人的想法，希望看到國民黨改變的契機與動力。「培養青年人才」是國民黨必須正視的嚴肅課題，唯有加速培養優秀的青年政治人才，國民黨才有戰力去面對未來的挑戰。

地方的進步不能停、青年人才的培育不能等，接下來，哲彰會持續扮演好市議員的角色，做好民主政治的實踐者，實現黨內的民主，持續培育青年人才，為國民黨的未來盡一份心力。

劉哲彰說，他想對所有支持哲彰的好朋友們說，謝謝你們陪他參與這場選戰，我們並沒有輸，我們離改變只差這一步。「改變的力量」也不會因此而停止，你們對他的支持是他持續前進的最大動力，衷心感謝您們，謝謝，謝謝。